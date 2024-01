Fiammata dalla stufa, bambino di 8 anni ustionato e portato in codice rosso al Gaslini

Bardineto. Un bambino di 8 anni si è gravemente ustionato ieri pomeriggio intorno alle 17 a Bardineto, in provincia di Savona. Secondo quanto riferito il bimbo era in cucina con la mamma: ad un certo punto la donna si è dovuta assentare un attimo per recarsi nella legnaia attigua, ma mentre si trovava nel locale ha sentito le urla del figlio e si è precipitata in cucina.

Le prime ricostruzioni parlano di un ritorno di fiamma scaturito dalla stufa di casa: a causarla potrebbe essere stato l’uso improprio dell’alcool. Al rientro in cucina la donna ha visto il figlio avvolto dalle fiamme.

Sul posto, oltre alla mamma, sono intervenuti subito anche i vicini di casa e la direttrice dei servizi nella locale Croce Verde, che si trovava in zona. Il bimbo è stato quindi subito soccorso, in attesa dell’arrivo di automedica ed elicottero.

Il piccolo è stato intubato prima del trasporto. Secondo quanto riferito dai soccorritori aveva ustioni sulla parte anteriore del corpo. Un’ambulanza della Croce Verde di Bardineto lo ha trasportato al rendez vous con l’elicottero Grifo. E’ arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini di Genova in codice rosso.