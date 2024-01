Ex Ilva verso il commissariamento, il governo approva un decreto legge che prevede cassa integrazione straordinaria

Roma. Ex-Ilva verso l’amministrazione straordinaria e il commissariamento. Ieri sera il governo ha approvato un decreto legge proprio perché, a quanto pare, il divorzio da ArcelorMittal non sembra più essere consensuale: nessun accordo perché a quanto pare il colosso indiano ha detto no all’aumento di capitale, pur da posizione di minoranza, proponendo 200 milioni di euro per l’acquisto degli asset senza però poi partecipare alla gestione dell’azienda e a ulteriori finanziamenti futuri.

Secondo l’Agenzia Ansa che cita fonti interne alla multinazionale, la proposta avanzata di cedere tutte le proprie azioni rimanenti non avrebbe incontrato l’approvazione di Invitalia, che si è detta da sempre disponibile a sostenere la società, accusando Mittal “di essersi sempre rifiutata di partecipare al sostegno del Piano industriale approvato in assemblea anche con il proprio voto favorevole”. ArcelorMittal si dice comunque disposta a cedere le quote a un investitore gradito al governo.

Il dl, spiega la nota di Palazzo Chigi “rafforza alcune misure già presenti nell’ordinamento, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, fra cui l’ex Ilva, e prevede garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l’eventuale amministrazione straordinaria. Vengono esclusi dalla cassa integrazione i lavoratori impegnati nella sicurezza e nella manutenzione degli impianti, per consentire che restino operativi. Rimangono ferme le disposizioni, già inserite nell’ordinamento, a tutela delle piccole e medie imprese creditrici”.

L’incontro con i sindacati è fissato per domani, giovedì 18 gennaio, alle 15, “per proseguire il confronto avviato da tempo sul futuro dell’acciaio in Italia”.

Intanto Antonio Gozzi, presidente del Gruppo Duferco e di Federacciai, ha espresso nuovamente la posizione della federazione delle imprese siderurgiche italiane indicando Arvedi come possibile partner: “Non siamo favorevoli a una nazionalizzazione permanente dell’Ex Ilva, tuttavia riteniamo che, data la situazione attuale dell’impianto, sia necessaria una fase transitoria in cui lo Stato si faccia carico degli investimenti per la decarbonizzazione degli impianti e dei debiti accumulati. È importante creare le condizioni affinché questa operazione possa diventare redditizia nel medio e lungo periodo. In questo senso, credo che l’industria siderurgica italiana, a partire da Arvedi, un grande produttore di prodotti piani, possa considerare un progetto di questo tipo”.