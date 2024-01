Ex Ilva, Pd Liguria: “Si tutelino tutelati gli interessi di lavoro, sviluppo sostenibile e crescita”

Genova. “Le ultime notizie su Acciaierie D’Italia, dopo la gestione fallimentare di Arcerol Mittal sotto la disastrosa guida dell’AD Lucia Morselli, sono estremamente preoccupanti e confermano i timori espressi da tempo da PD e parti sindacali, mentre in questi 15 mesi di governo Meloni abbiamo assistito solo a rinvii e a un conflitto strisciante tra i due Ministri preposti ad occuparsi della questione: Urso e Fitto”.

Così in una nota Davide Natale Segretario PD Liguria, Matteo Bianchi responsabile Economia e industria segreteria PD Liguria e Simone Ziglioli responsabile Lavoro segreteria PD Liguria.

“Come Partito Democratico Ligure riteniamo da tempo che l’intervento statale sia l’unica soluzione possibile per affrontare questa crisi. È necessario che lo Stato assuma il controllo della società per garantire, sia gli investimenti indispensabili alla produzione e alla sicurezza dei lavoratori, sia un futuro al comparto siderurgico nazionale, per i lavoratori e per l’indotto del settore, oltre al necessario risanamento ambientale.

“La questione ex ILVA, se non gestita nel modo giusto, comporterà anche una serie di ulteriori ed enormi costi sociali ed economici che alla fine ricadrebbero inevitabilmente sulle casse pubbliche”, proseguono i dem.

In questa situazione di allarme sociale ed economico chiediamo nuovamente anche alla Regione Liguria, così come approvato su impulso del PD dal consiglio regionale, di farsi promotrice, con il Governo di ogni azione possibile, al fine di garantire una soluzione positiva a questa vicenda e tutelare gli interessi del lavoro, dello sviluppo sostenibile e della crescita economica della nostra regione in tutte le sedi”, conclude la nota.