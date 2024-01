Ex Ilva, Pastorino (Pd): “Il ministro Urso ha dimenticato Genova, nessun elemento conctreto”

Roma. “Nessun elemento concredo dal ministro Urso, che ha dimenticato Genova. L’auspicato piano B sempre più lontano”. Lo dice il deputato del Pd Luca Pastorino.

“Oggi in Senato nell’informativa dedicata ad Acciaierie d’Italia il ministro delle Imprese Adolfo Urso non ha nemmeno citato Genova, senza peraltro dare date o elementi concreti per trovare una soluzione su ex-Ilva”, spiega.

“L’auspicato piano B che era necessario in tempi brevissimi e che doveva contenere la garanzia di un intervento certo dello Stato per delineare presto la strategia futura, anche attraverso i capitali di un nuovo soggetto estraneo, è invece lontano e anzi pare non esistere o non avere un percorso certo e definito”, conclude il parlamentare ligure.