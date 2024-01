Ex Ilva, il Governo non torna indietro: entro mercoledì “divorzio consensuale” da Mittal

Genova. Nessun passo indietro: entro mercoledì si consumerà il “divorzio consensuale” da Mittal. È quanto emerge dall’incontro tra Governo e sindacati sull’ex Ilva. Si lavora dunque a un accordo con l’obiettivo di evitare un lungo contenzioso legale e trovare un’altra soluzione per garantire la continuità produttiva dell’azienda. Il 18 gennaio ci sarà un nuovo incontro con i sindacati.

“C’è l’urgenza di un intervento drastico che segni una svolta netta rispetto alle vicende per nulla esaltanti degli ultimi 10 anni”, aveva sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di una informativa al Senato. “Siamo in un momento decisivo che richiama tutti al senso di responsabilità”.

“Sono ore decisive per garantire, nell’immediato, in assenza di impegno del socio privato, la continuità della produzione e la salvaguardia dell’occupazione, nel periodo necessario a trovare altri investitori di natura industriale”, ha continuato Urso che poi ha puntato il dito contro Giuseppe Conte: “Nessuno che avesse a cura l’interesse nazionale avrebbe mai sottoscritto quel tipo di accordo. Nessuno che abbia conoscenze delle dinamiche industriali avrebbe accettato mai quelle condizioni”. L’ingresso di Invitalia al 38% avvenne “con la sigla di patti parasociali fortemente sbilanciati a favore del soggetto privato. Patti che definire leonini è un eufemismo”. La governance infatti, sintetizza, “era rimasta di fatto rimasta nelle mani del socio privato che nel frattempo però deconsolidava l’asset, a dimostrazione del proprio disimpegno, richiamando anche i propri tecnici e non immettendo più alcuna risorsa nell’azienda”, conclude.

Sull’ex Ilva “intendiamo invertire la rotta cambiando equipaggio. Ci impegniamo a ricostruire l’ex Ilva competitiva sulla tecnologia green su cui già sono impegnate le acciaierie italiane, prime in Europa”, ha detto il ministro. “L’impianto è in una situazione di grave crisi. Nel 2023 la produzione si attesterà a meno di 3 milioni di tonnellate, come nel 2022, ben sotto l’obiettivo minimo che avrebbe dovuto essere di 4 milioni, per poi quest’anno risalire a 5 milioni”.

“È stato un incontro importante. Il governo ci ha detto che non è possibile proseguire con Arcelor Mittal nella gestione di Acciaierie d’Italia. L’esecutivo ci ha confermato che si sta lavorando, in queste ore, tra i tecnici di Invitalia e Mittal su tre direttrici: il divorzio consensuale, la continuità aziendale e produttiva, le risorse che il governo è pronto a mettere anche senza i Mittal per il rilancio dell’attività”. Così il segretario generale della Fim, Roberto Benaglia, al termine del tavolo tra sindacati e governo sull’ex Ilva.

“Finalmente ci siamo. Il Governo ha deciso di non tornare più indietro e di procedere di assumere la gestione dell’azienda. Questo è il punto di cambiamento su cui abbiamo investito con i lavoratori di tutti gli impianti per salvaguardare il futuro dell’azienda, occupazionale e dell’ambiente”, aggiunge il leader della Fiom, Michele De Palma, al termine dell’incontro con il Governo sull’ex Ilva.

“Questa sera abbiamo acquisito un risultato non scontato, cioè Arcelor Mittal non ci sarà più e indietro non si torna. Adesso c’è una fase di come avverrà questo distacco, questo divorzio che si concluderà tra quattro giorni lavorativi mercoledì prossimo”, ha rimarcato il numero uno della Uilm, Rocco Palombella.