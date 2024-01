Ex Ilva, il governo ai sindacati: “Via all’amministrazione straordinaria per garantire continuità aziendale e occupazione”

Genova. Invitalia ha inviato ieri una lettera all’Ad di Acciaierie d’Italia per chiedere che la società sia ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. E’ quanto ha ribadito oggi il Governo ai sindacati sull’ex Ilva. L’a.d – è stato spiegato – deve rispondere entro 14 giorni. Se non lo farà Invitalia può chiedere al Mimit di attivare l’amministrazione straordinaria.

Al tavolo di confronto tra il governo e le confederazioni sindacali sull’ex Ilva per il governo erano presenti il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto (in videocollegamento), il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (in videocollegamento) e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Per i sindacati presenti i rappresentanti di Fiom Cgil Michele De Palma, Fim-Cisl Roberto Benaglia, Uilm-Uil Rocco Palombella, Ugl metalmeccanici Giovanni Antonio Spera e Usb Sasha Colautti (in videocollegamento) e Francesco Rizzo. Presenti anche i referenti sindacali per i singoli stabilimenti.

Martedì il consiglio dei ministri ha approvato il piano di salvataggio per l’ex Ilva con un decreto legge portato fuori sacco rispetto all’ordine del giorno. Il pacchetto di misure, prevede che i 320milioni per la ricapitalizzazione di Acciaierie d’Italia finiscano nella cassa della nuova amministrazione straordinaria a tutela della continuità produttiva e occupazionale. Il decreto prevede inoltre garanzie di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori. L’amministrazione straordinaria dovrà poi cercare di trovare nuovi soci privati interessati ad investire.

“Sarà garantita la liquidità corrente con un prestito ponte a condizioni di mercato per 320 milioni di euro – si legge in una nota di Palazzo Chigi – I rappresentanti dell’esecutivo hanno informato che la fase di amministrazione straordinaria sarà temporanea e che il Governo è alla ricerca dei migliori partner privati con l’obiettivo di salvaguardare la continuità produttiva, tutelare l’occupazione e garantire la sicurezza dei lavoratori. Le parti hanno convenuto sul momento estremamente difficile dell’ex Ilva e hanno concordato di proseguire il confronto impegnandosi a fare ciascuno la propria parte per la tutela della produzione e dell’occupazione e la salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro Già nei prossimi giorni sarà aperto al Mimit e al Ministero del Lavoro un tavolo sulla vicenda che riunirà tutti i soggetti interessati: istituzioni locali; sindacati; associazioni datoriali”. E ancora: “I Ministri delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone incontreranno nelle prossime ore i rappresentanti delle imprese fornitrici e dell’indotto – spiega il governo – così come da loro richiesto, manifestando la disponibilità ad analoghi incontri con i rappresentanti dei lavoratori”

“Il governo ci ha ribadito – spiega il segretario della Fiom genovese Stefano Bonazzi – che il percorso scelto è quello dell’amministrazione straordinaria, che si affiancherà a quella già esistente dell’Ilva in a.s. E ci ha detto che l’obiettivo è quello di garantire la continuità aziendale e occupazionale”.

Deciso il percorso per la Fiom genovese resta “tanta incertezza per il futuro” ricorda Bonazzi che sollecita l’esecutivo a “fare presto per far fronte alla situazione attuale di tutti gli stabilimenti”. Se a Taranto per esempio i fornitori e le aziende dell’indotto sono in sciopero finché non avranno certezze circa i crediti che vantano con l’ex Ilva anche a Cornigliano non mancano problemi simili: “A dicembre erano partiti i lavori per l’ammodernamento della vasca di passivazione della latta ma la ditta dell’indotto che l’ha smontata secondo le informazioni che abbiamo raccolto, ha fermato i lavori per le continue incertezze sui pagamenti, Quindi oggi la linea della latta è spezzata in due e se arrivasse un rotolo non potremmo trasformarlo in banda stagnata”.

Il sindacato Usb in una nota spiega che “abbiamo sottolineato come oggi la liquidità messa a sostegno dell’amministrazione straordinaria rischi di non essere sufficiente a gestire questa fase e come serva un intervento straordinario su quelle aziende dell’indotto che rischiano di essere escluse dagli ammortizzatori sociali”. Inoltre per Usb “un eventuale futuro socio privato di minoranza” dovrebbe essere “vincolato con chiarezza sul piano industriale e ambientale. I territori coinvolti da questa vertenza hanno già pagato un prezzo troppo alto in termini di occupazione, salute e ambiente. Al pari di altre realtà su cui si sta configurando il piano nazionale per la siderurgia (come Piombino) la strada è quella dell’accordo di programma, unico strumento che può dare anche agli enti locali responsabilità e protagonismo”.