Ex Ilva, Fratelli d’Italia Liguria: “Ore importanti, il governo si sta impegnando”

Genova. “Attendiamo la riunione di questa sera tra Governo e sindacati, ma le parole espresse dal Ministro Urso questa mattina sono molto chiare ed esprimono in maniera chiara la volontà dell’Esecutivo di intervenire sugli stabilimenti Ex Ilva con una strategia chiara e una visione del futuro” così commenta il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, l’On. Matteo Rosso, dopo l’informativa al Senato del titolare del dicastero di Via Veneto in cui ha esposto quella che è la strategia del Governo in questa difficile partita che coinvolge anche gli stabilimenti Ex Ilva di Genova che da troppo tempo attendono di ritornare a produzioni adeguate alle possibilità. “L’ingresso del colosso privato Arcelor Mittal – commenta Stefano Balleari, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria – non è stato un successo per Genova e la sua occupazione: da subito ha proceduto con la cassa integrazione e non ha fatto gli investimenti promessi. Come amministratori locali abbiamo sempre denunciato questo e ora, grazie al governo Meloni, vediamo che le nostre preoccupazioni hanno voce: bene ha fatto il ministro Urso a sottolineare che la tutela è centrale, ricordando che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro” ed è con questa considerazione che Balleari ricorda come a Genova la produzione nei primi cinque mesi del 2023 è crollata: di acciaio zincato, utilizzato dall’industria automobilistica e degli elettrodomestici, Cornigliano ha prodotto 102 mila tonnellate a fronte delle 244 mila tonnellate sfornate nei primi cinque mesi del 2022.

La produzione di banda stagnata, la latta usata dall’industria alimentare, ha perso 11 mila tonnellate, scendendo dalle 26 mila tonnellate dei primi cinque mesi del 2022 alle 17 mila sfornate nei primi cinque mesi di quest’anno. Mentre l’ex Ilva di Genova – unico sito nazionale in cui si fabbrica banda stagnata – paga il prezzo della crisi di Acciaierie d’Italia, il crescente consumo di latta del mercato italiano viene soddisfatto da produzioni spagnole, francesi, tedesche e olandesi di ArcelorMittal, Tata Steel e Thyssen. Balleari, che correrà per la Liguria al Parlamento Europeo, ricorda come il tema e la visione industriale, oltre che il pragmatismo, del Governo italiano siano necessari in Europa: “su molti temi, purtroppo, vediamo affermare quella che io definisco la transizione ideologica con una sinistra che è pronta a sacrificare le aziende e le produzioni italiane a fronte di una transizione green che porta beneficio solo agli altri Paesi esempio ne è la quesitone delle auto elettriche con la transizione del motore endotermico e il così detto Euro 7, su cui grazie all’Italia è passata una linea pragmatica rispettosa dell’ambiente e non in contrasto alle nostre aziende, ma anche il tema degli imballaggi dove purtroppo la furia ideologica ha preso il sopravvento”.

Il tema della produzione rimane esiziale, ma andrebbero ricostruiti i motivi per cui si arriva alla situazione “che il Governo oggi si trova ad affrontare è frutto della scellerata visione di una deindustrializzazione portata avanti, durante il governo Conte II, da Pd e Movimento5Stelle che con la sigla di patti parasociali fortemente sbilanciati a favore del soggetto privato, e prima con la rimozione dello scudo penale, hanno portato alla disastrosa situazione che oggi vede coinvolte migliaia di lavoratori tra aziende e indotto. Ancora, ricordiamo le soluzioni a 5Stelle per gli impianti di Taranto che volevano sostituire con allevamenti di cozze e alpinismo. Oggi grazie al Governo Meloni e all’impegno di Fratelli d’Italia stiamo risolvendo uno a uno i danni che hanno fatto” come spiegano dalla Camera i Deputati liguri di Fratelli d’Italia Matteo Rosso e Mariagrazia Frijia mentre dal Senato è Gianni Berrino a ricordare che “nell’informativa di stamattina in Senato il ministro Urso ha toccato i punti fondamentali per il rilancio dell’industria siderurgica italiana” oltre al “tentativo di Arcelor Mittal di affossare la siderurgia italiana prediligendo la produzione all’estero” cosa che tocca anche la Liguria evidentemente.

Intanto questa sera si attende l’esito dell’incontro con i sindacati e il coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni chiosa ricordando come “il governo Meloni si trova a risolvere un altro problema creato, negli scorsi anni, dai precedenti governi: Gentiloni, Conte I e Conte II che hanno agito con incompetenza, senza una visione di sviluppo di politica industriale nel nostro Paese ma agendo solo sotto le spinte ideologiche di una decrescita industriale infelice. Genova attende con grande fiducia l’incontro di questa sera tra il governo e i sindacati con la certezza che sul tavolo la tenuta dell’occupazione nei diversi siti sarà al centro della trattativa”.