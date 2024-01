Esplode caldaia su un mercantile diretto a Genova: morto un marittimo di 29 anni

Genova. Sarebbe stata l’esplosione di una caldaia all’interno della sala macchine a provocare la morte di un marittimo di 29 anni di nazionalità turca. E’ successo questa mattina a bordo del cargo Torc, battente bandiera maltese e partito da Catania.

La nave, che trasporta cera, è diretta a Genova dove arriverà intorno alle 18.30. A dare l’allarme è stato il comandante del mercantile.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha delegato la capitaneria di porto ad eseguire un primo sopralluogo sul cargo non appena arriverà in rada davanti allo scalo genovese e ad avviare le prime indagini.

Il pm di turno disporrà nel contempo l’autopsia sul corpo del giovane.