Erg tra le grandi aziende più sostenibili del mondo

Genova. Erg si conferma per il secondo anno consecutivo nella classifica ‘Global 100 most sustainable corporations in the world’ pubblicato dalla società canadese Corporate Knights, che valuta, a livello mondiale, circa 7.000 società quotate con ricavi superiori a 1 miliardo di dollari.

Erg si posiziona al 28° posto nel ranking 2024 (con un sensibile miglioramento in classifica rispetto al 54° del 2023) al terzo nel settore globale Power Generation, e al primo in assoluto tra le imprese italiane presenti.

La conferma della performance è stata possibile grazie al percorso di decarbonizzazione con cui Erg ha allineato i propri ricavi alla Tassonomia Green unitamente alle altre iniziative in ambito Esg del Gruppo.

Corporate Knights ha inoltre assegnato a Erg il Pivot Price, il riconoscimento speciale per le aziende che hanno completato il loro percorso di transizione verso modelli a basse emissioni climalteranti.

Infine, a conferma della validità della strategia ESG del gruppo, da registrare il progresso del punteggio ERG nel rating di EthiFinance, gruppo europeo a servizio della finanza e dello sviluppo sostenibile, che passa da 71/100 a 77/100 sulla base delle migliori performance ambientali, sociali e di governance registrate nell’ambito delle attività di sviluppo del business.