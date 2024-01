Echi dal mare, all’Acquario incontro con tre esploratori dei fondali: “Perché lo facciamo?”

Genova. Quali sono le motivazioni che spingono determinate persone a spingersi nei fondali marini, un ambiente che è stato “casa per nove mesi”, forse mai completamente dimenticato? E’ la risposta che proveranno a dare i protagonisti della serata in programma il 17 febbraio all’Auditorium dell’Acquario di Genova.

Seconda edizione di “Echi dal Mare. Incontro sul mare, ambiente e avventure”. Un viaggio che unisce l’arte delle riprese subacquee alla scienza e all’avventura, con un focus sull’importanza della divulgazione e della consapevolezza ambientale. Tre i protagonisti della serata: Andrea Bada, Marco Spinelli, Maurizio Di Francesco.

Il bisogno di trascendere il confine del conosciuto e da sempre spinge l’uomo “oltre le colonne d’Ercole”. Intelligenza, coraggio, determinazione e forza fisica sono state, per secoli, le uniche risorse alle quali attingere per ampliare i confini del noto ed assurgere al potere della consapevolezza. Oggi queste imprescindibili risorse sono supportate dai mezzi resi disponibili dalla scienza tecnologica e il connubio tra competenze umane e tecnologia ci ha permesso di tagliare nuovi traguardi: dallo sbarco sulla luna alla scoperta di nuovi segreti celati negli abissi. Gli abissi conservano, insieme al seme della vita, anche i relitti di altre vite, che ci parlano spesso di guerra, di tragedia e di sacrificio.

L’ESPLORATORE DI RELITTI

Il ritrovamento di un relitto comporta l’indagine di un mondo, spesso di un cimitero di persone, accomunate da un tragico destino. All’esploratore dei fondali si presenta una storia, che per essere riportata alla luce richiede un’accurata documentazione, la maniacale programmazione delle attrezzature del team di “valutazione dei rischi” e lungo lavoro di problem solving. Tutto questo, per 35 volte, è stato l’impegno di Andrea Bada che ha superato, con grandi rischi, l’asticella dell’impossibile.

E poiché la ricerca di un relitto nasce da una storia ci siamo fatti guidare in particolare da due, diverse ed emblematiche, nelle quali la sorte ha giocato un ruolo importante: la Haven davanti Arenzano colpita da un fulmine e il regio sommergibile Velella che vanta il triste primato di essere stato affondato da un siluro del HMS Shakespeare il 7 settembre 1943 poche ore prima dell’armistizio, ultima unità persa dalla marina durante il secondo conflitto mondiale.

IL FOTOGRAFO DELL’AMBIENTE

Il Mar Mediterraneo custodisce numerosi relitti ma anche un patrimonio naturale, storico, culturale ed economico inestimabile, Pur con le sue dimensioni ridotte, il Mare Nostrum è tra i più popolati e sfruttati al mondo. La grande biodiversità che ospita è minacciata dall’inquinamento, dai cambiamenti climatici, dalla pesca eccessiva e a volte sconsiderata e dalla invasione di specie aliene. È indispensabile dunque proteggerlo in modo adeguato ed attivo, per salvaguardare il suo futuro, che è il nostro. Affronteremo il tema dell’inquinamento marino, con Marco Spinelli, documentarista sensibile ai temi della conservazione ambientale, che ha avuto di recente l’opportunità di lavorare su “Missione Euridice”, il documentario sul recupero delle reti fantasma, realizzato due anni fa in Sicilia. Le reti fantasma sono reti da pesca abbandonate, perse o gettate via, che continuano a “pescare” in modo indiscriminato e non controllato. Possono essere realizzate in materiali diversi, ma la maggior parte sono in plastica durevole. Le reti possono essere state perse a causa di condizioni meteorologiche avverse, conflitti con altre attività in mare (come il traffico di navi) o possono essere state abbandonate intenzionalmente per evitare costi di smaltimento. Hanno un forte impatto ambientale, catturano qualsiasi cosa si trovi tra le loro maglie, inclusi pesci, mammiferi marini, tartarughe, e uccelli, spesso con esiti mortali per gli animali che vi restano impigliati. Possono danneggiare i fondali marini, distruggendo coralli e altri habitat naturali. I racconti e le testimonianze di Marco Spinelli sottolineano l’importanza di questi temi e saranno un valido contributo per la divulgazione e il coinvolgimento comunitario nelle iniziative di sensibilizzazione ambientale e protezione dei mari.

LA TECNOLOGIA A SUPPORTO DELL’ESPLORAZIONE

L’immagine fotografica dei fondali ed il suo utilizzo nei diversi ambiti e scenari sarà il trait d’union dei temi trattati durante la serata grazie a Marcello Di Francesco che illustrerà come supportare esplorazione e conservazione dei mari con l’utilizzo delle immagini subacquee e delle nuove tecnologie.

I PROTAGONISTI

MARCO SPINELLI

Classe 1995, è un documentarista e fotografo subacqueo noto per il suo impegno nella sensibilizzazione e conservazione dell’ambiente marino. I suoi progetti più recenti, come “Le Reti Fantasma” e “Gli Squali di Lampione”, hanno ricevuto riconoscimenti in festival internazionali. Nel 2021, insieme al fratello Andrea, biologo marino, ha completato con successo “Missione Euridice”, un cortometraggio su Amazon Prime Video che documenta il recupero di reti da pesca nel golfo di Cefalù, Sicilia.

Nel 2022 ha presentato “Io, Tevere – le radici del mare”, un documentario che esplora la bellezza trascurata del fiume Tevere, promuovendo la riflessione sulla necessità di difendere l’ambiente. Nel 2023 ha guidato la “Missione Skerki” ancora con il fratello Andrea, esplorando la catena montuosa sottomarina di Skerki nel Mar Mediterraneo.

Questa spedizione, con il supporto della Fondazione Oceanográfic di Valencia, ha rivelato la biodiversità unica di Skerki, offrendo nuove prospettive per la conservazione marina. Attraverso fotografie, video e documentari, Marco trasmette un amore contagioso per gli ecosistemi marini, cercando non solo di prevenire catastrofi ambientali e cambiamenti climatici, ma anche di spingere attivamente per la loro conservazione. La sua missione va oltre la narrazione, per instillare un profondo legame tra umanità e natura e muovere la comunità verso un’azione decisa a preservare il nostro prezioso pianeta.

ANDREA BADA

Nato a Torino nel 1977, Andrea Bada è esploratore e cacciatore di relitti; coadiuvato dal suo team, ha messo a segno una serie impressionante di ritrovamenti subacquei nelle acque di mari e laghi italiani. Fra le sue numerosissime imprese, tutte svolte ad altissime profondità, vanno ricordate: il ritrovamento a 130 metri di una nave romana carica di anfore al largo della costa di Baratti, l’immersione a 118 metri nelle pericolose acque del Lago di Bolsena per identificare il relitto del bimotore tedesco Junkers 88 precipitato nel 1944, la soluzione del “mistero di Punta Manara” vicino a Sestri Levante, con la scoperta a 130 metri dei resti del caccia americano P-47 Thunderbolt abbattuto il 6 gennaio 1945.

La sua avventura più celebre e più rischiosa è stata un’immersione di oltre otto ore fino a 180 metri di profondità, nei fondali davanti ad Acciaroli, nel Cilento, che ha consentito di scoprire il relitto della nave da guerra americana classe Liberty “William W. Gerhard”, scomparsa nel 1943 dopo essere stata silurata da un sommergibile tedesco. Istruttore in circuito chiuso su 4 macchine, rEvo, JJ, Megalodone e Inspiration, proprietario del centro immersioni Techdive di Arenzano.

Ha effettuato centinaia di immersioni oltre i -100m e molte oltre i -150m, Si è spinto in solitaria fino ad una profondità di -192m effettuato 7 ore di decompressione in libera in mezzo al mare. Collabora con l’istituto idrografico della Marina militare di Genova ed ha collaborato spesso con il nucleo sommozzatori della guardia costiera e varie capitanerie di porto in tutta Italia.

MARCELLO DI FRANCESCO

Nato alla Spezia nel 1975, Istruttore subacqueo, fotografo freelance specializzato nell’immagine naturalistica sottomarina e grande appassionato di viaggi. In oltre 10 anni di attività ha collezionato circa 3000 immersioni in giro per i più bei paesi e fondali del mondo; Indonesia, Micronesia, Maldive, Filippine, Egitto, Sudan, Arabia Saudita, Messico, Tanzania, Madagascar, Papua Nuova Guinea, sono solo alcuni dei luoghi che ha visitato e fotografato durante questi anni.

Collabora regolarmente con alcune riviste del settore, italiane ed estere, i suoi scatti e reportage sono stati pubblicati su Mondo Sommerso, Il Subacqueo, Scuba Magazine, Touchen, EZdive, Scuba zone, Asian diver e molte altre; collabora assiduamente con alcuni tour operator specializzati in viaggi-sub organizzando viaggi e spedizioni fotografiche. Dal 2017 Inizia diverse collaborazioni di volontariato con organizzazioni ambientaliste impegnate nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente, proponendo immagini o partecipando a conferenze ed eventi. Sea Shepherd, Marevivo, WWFsub.

Anche questa edizione di Echi Dal Mare, promosso dalla Regione Liguria (assessorato al tempo libero), si avvale della collaborazione dell’Acquario di Genova e DAN (Divers Alert Network Europe) e dei professionisti autori delle presentazioni.