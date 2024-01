E’ morto l’edicolante di via Napoli, Maurizio “Maury” Bonvicelli stroncato da un malore improvviso

Genova. Oggi, mercoledì 17 gennaio, la saracinesca della sua edicola, nella piazzetta tra via Napoli e via Boine, nel quartiere di Oregina, era rimasta abbassata e in tanti si erano domandati il perché. Purtroppo la risposta era quella più tragica.

Maurizio “Maury” Bonvicelli, l’edicolante di via Napoli, se n’è andato. E’ morto stroncato da un malore improvviso nella sua abitazione. Inutili i soccorsi.

L’uomo, davvero troppo giovane, era conosciuto e amato da tanti abitanti del quartiere, clienti e non solo. In queste ore centinaia di messaggi di cordoglio si stanno alterando sui social a commento della triste notizia.

E c’è anche chi, nonostante la pioggia battente, è passato dall’edicola per lasciare dei fiori e un messaggio d’addio, oltre che per appendere alcuni simboli delle molteplici fedi calcistiche dell’uomo.

Maurizio Bonvicelli con la sua edicola era un vero e proprio presidio di socialità. “Sempre allegro e caloroso”, racconta chi lo conosceva.

Non solo: era anche amante del bel canto e gli piaceva ballare. Aveva preso in gestione l’edicola di via Napoli nel 2018 ma già precedentemente aveva svolto lo stesso lavoro in un’edicola a Principe.

Oregina si stringe attorno alla moglie e alla famiglia. Presto informazioni sui funerali.