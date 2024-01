È morto il campione Gigi Riva: contro la Sampdoria segnò il suo primo gol in Serie A

Cagliari. È morto all’età di 79 anni Gigi Riva, leggenda del calcio italiano. Il campione era ricoverato nel reparto di cardiologia del Brotzu di Cagliari per un infarto accusato ieri. A nulla è bastato il tentativo da parte dei medici di rianimarlo.

Presidente onorario del Cagliari, Rombo di Tuono (come lo aveva soprannominato il giornalista Gianni Brera) era stato recentemente insignito dal Comune di Cagliari che aveva deciso di intitolargli lo stadio del club al quale era stato legato per tutta la carriera vincendo anche lo storico scudetto del 1969/70.

Riva militò tutta la vita nei rossoblù sardi, ma in qualche modo legò comunque il suo nome a Genova. Il 27 settembre 1964, nella partita contro la Sampdoria all’Amsicora, segnò il suo primo gol in Serie A, consentendo alla squadra di pareggiare. In seguito si laureò capocannoniere del campionato 1966-67 in cui mise a segno 18 gol. Pochi anni dopo la storica cavalcata verso il titolo italiano.

Con la maglia della Nazionale ha vinto gli Europei del 1968 (segnando nella ripetizione della finale contro la Jugoslavia), raggiunto la finale dei Mondiali del 1970 in Messico ed è ancora oggi il miglior marcatore con 35 gol in 42 presenze. In azzurro è stato anche team manager fino al 2013, vincendo i Mondiali del 2006.