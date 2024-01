Doppia cerimonia per il Cus Genova: premiati i campioni di atletica leggera e tennis

Genova. Settimana caratterizzata da una doppia premiazione per il CUS Genova, in particolare per la sezione di atletica leggera e per quella di tennis. Entrambe organizzate dai Comitati Regionali delle rispettive Federazioni, ovvero FIDAL e FITP, le due manifestazioni si sono tenute tra venerdì e domenica, con l’importante partecipazione di atleti e tecnici biancorossi.

Per quanto riguarda il CUS Genova Atletica, la premiazione è andata in scena alla Casa delle Federazioni di Viale Padre Santo, a Genova. In primis le borse di studio, elargite per gli atleti che hanno conseguito risultati nazionali importanti e che sono stati convocati in Azzurro. A beneficiarne sono stati Davide Costa, nato e cresciuto al CUS Genova e ora alle Fiamme Azzurre, campione italiano tra le Promesse e convocato in Nazionale per la Coppa Europa U23 quando ancora vestiva in biancorosso; Chiara Smeraldo, campionessa italiana tra le Promesse nel triplo, nonché maglia azzurra agli Europei U23; Riccardo Berrino, argento tra le Promesse ai Campionati Italiani nei 400 hs e convocato agli Europei U23; infine, Tommaso Mondello, campione italiano Cadetti nel martello.

Premi speciali anche a Promesse, Cadetti e Allievi classificatisi nelle prime otto posizioni ai Campionati Italiani. Tra i Biancorossi i premi sono andati a Ilaria Marasso, bronzo nel martello tra le Promesse; Emma Barnieri, sesta nei 100 hs tra le Allieve; Gabriele Avagnina, bronzo tra gli Juniores nell’alto; Maddalena Artesi, quinta tra le Allieve negli 800 durante il suo periodo di militanza in biancorosso.

Premiati anche gli atleti del CUS Genova Atletica che hanno conquistato una medaglia ai Campionati Nazionali Universitari di Camerino nel 2023. Trattasi di Giordano Musso, oro nel getto del peso, e Alessandro Cirillo, argento nei 200. Riconoscimento importante anche per i tecnici degli atleti citati, ovvero, Francesco Caciuttolo, Ezio Madonia, Eugenio Paolino, Andrea Simonazzi e Valter Superina, anch’essi premiati. Infine, premi ai campioni italiani Master con Luciano Fasce e Fabrizio Pertile, rispettivamente oro nei 300 hs categoria M60 e Fabrizio Pertile, oro nel lungo categoria M45.

Grande serata anche per il CUS Genova Tennis, invitato a Palazzo Tursi per la premiazione organizzata anche in occasione di Genova Capitale dello Sport 2024, alla presenza della Coppa Davis conquistata dagli Azzurri nel 2023. Premio speciale per la prima squadra maschile, capace di conquistare la promozione in Serie B2 a circa vent’anni dall’ultima volta ottenuta dalla squadra capitanata da Francesco Damiani, coadiuvato da Simone La Pira, e composta da Stefano Reitano, Federico Luzzo, Tommaso Metti, Mattia Paiardi, Alessandro Costa e Federico Rebaudi. È arrivato poi il momento di celebrare la vittoria nelle due coppe autunnali più prestigiose, ovvero la Coppa Corradi e la Coppa Bonici. La prima, in campo femminile, ottenuta dal team di Fiorella Masé, Barbara Damiani, Alessia Papalia, Francesca Carazza, Martina Montaldo e Sofia Da Molo; mentre la seconda, in campo maschile, ottenuta da Mattia Paiardi, Alessandro Costa, Federico Rebaudi, Enrico Polverosi e Emanuele Bonaiti. Risultati che si sommano al secondo posto regionale in Serie C femminile dalla squadra composta da Stephanie Scimone, Fiorella Masé, Barbaria Damiani, Miriana Marelli e Alessia Papalia.

Questo il commento di Marco Mura, Direttore Tecnico del CUS Genova Atletica: «Siamo molto contenti dei premi ottenuti dai nostri atleti. Questi riconoscimenti non possono che inorgoglirci e sono il frutto di un lavoro progettuale che stiamo portando avanti con il nostro qualificato staff tecnico, che si impegna giorno dopo giorno sul campo per permettere ai nostri atleti di migliorare sempre di più. Ora testa al prossimo futuro, con la stagione che sta cominciando e che speriamo ci porti altrettante soddisfazioni».

Questo il commento di Francesco Damiani, Direttore della Scuola Tennis del CUS Genova Tennis e capitano delle prime squadre: «È stata una serata stupenda. Abbiamo ricevuto tre premi che danno lustro e importanza alla sezione tennis. Quest’anno siamo stati in grado di vincere le due coppe autunnali più importanti, ovvero la Corradi e la Bonici, nonché di ottenere la promozione in Serie B2 maschile, la vera ciliegina sulla torta. Non menzionato nella serata ma ugualmente importante il secondo posto regionale della nostra prima squadra femminile in Serie C. Veramente una stagione super, meglio di così non si poteva andare. Sarà difficile ripeterci ma ci proveremo».