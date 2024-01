Domenica parte Massimo Pedersoli, a piedi da Pra’ a Capo Nord per i bambini autistici

Genova. “Sono emozionato e preparato, non vedo l’ora di partire per diffondere un messaggio di comunione tra i popoli, di inclusione, di solidarietà”. Parola di Massimo Pedersoli, il camminatore solidale genovese che domenica 14 gennaio comincia il viaggio a piedi, per raggiungere Capo Nord.

Due momenti per celebrare la partenza: 8.30 alla piscina di Pra’ per l’inaugurazione ufficiale del Progetto E1vvai, con i piccoli nuotatori e Sguazzo, la mascotte del G.S.Aragno. Alle 9.30 appuntamento in viale della Rimembranza, a Pegli, per il saluto delle autorità, la musica della Filarmonica Pegliese M. Chiusamonti, il calore degli scout Genova 55 Pegli San Martino, la bellezza del Gruppo Storico di Voltri, il supporto di Monte Gazzo Outdoor e le gambe che si mettono finalmente in moto.

6.300 chilometri, 300.000 metri di dislivello, 200 giorni di cammino lungo il sentiero E1 che passa proprio dietro casa sua, attraverso Italia, Svizzera, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia. Attaccato allo zaino un cartello che parla di autismo e del progetto Tma (terapia multisistemica in acqua), a cura dell’Associazione Il Cucciolo che si tiene alle piscine di Pra’, presso l’Acquacenter I Delfini – GS Aragno, e accoglie trenta bambine e bambini fragili di età compresa tra i due e i quindici anni, da sostenere. Ma c’è anche l’Associazione L’Amore È di Imperia che ha esteso il Progetto in alcune piscine della zona; la consegna ufficiale alla Biblioteca Benzi di Voltri del libro che ha scritto, “Quelle improvvise connessioni blu” e che racconta i cammini precedenti; la memoria di Eleonora Bruzzone, da portare avanti, con l’Associazione BR.EL.; il coinvolgimento dei Civ di Voltri, Pra’ e Pegli; i palloncini blu e i manifesti.

“Lungo il percorso mi piacerebbe incontrare le associazioni del territorio e camminare insieme ad altre persone”, prosegue Massimo, incoronato ambasciatore del Pesto dal presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza e dell’assessore Paola Pesce Maineri. “Ho scelto il progetto Goccia dopo Goccia perché penso che ognuno di noi potrebbe svegliarsi una mattina, vedere cambiata la propria condizione e avere bisogno di aiuto. Ho incontrato i ragazzi e le loro famiglie, di autismo e altre fragilità conosciamo poco, ne abbiamo paura e tendiamo ad emarginare, così ho scelto di camminare per loro perché abbiamo attenzione non solo il 2 aprile, giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo”.