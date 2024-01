Divisione Regionale 1, sconfitta a Lavagna per la Valpetronio nella prima del 2024

Lavagna. Sconfitta per Valpetronio Basket nella Conference Levante di Divisione Regionale 1. Al Parco Tigullio a passare sono i padroni di casa del Blue Sea Lavagna, vittoriosi grazie al parziale scavato nei due quarti centrali del match.

Primo quarto equilibrato al Parco Tigullio, con la squadra di Casarza Ligure che entra bene in partita, chiudendo la frazione sul +2. Nel secondo quarto sono i padroni di casa a entrare in ritmo, capaci di accelerare e andare a riposo sul +8. Nel terzo quarto i lavagnesi cercano l’allungo per ribaltare la differenza canestri, ma la Valle nell’ultima frazione riesce a contenere gli avversari, venendo sì sconfitta ma conservando la differenza punti negli scontri diretti.

Questo il commento di Fabio Callea, coach della Valle: «Bisogna fare innanzitutto i complimenti a Lavagna, perché ha giocato con più voglia, con più fame e energia di noi. Noi abbiamo fatto proprio la partita che non bisognava fare contro una squadra così. Figlia del fatto che durante le vacanze e non ci siamo allenati come avremmo dovuto e noi siamo scesi in campo pensando che tanto prima o poi l’avremmo vinta, non avendo uno spirito operaio. Non ci siamo messi lì a fare le cose col giusto dettaglio e siamo stati approssimativi. Però io non credo che a gennaio ci sia bisogno di qualcuno che ti urla per fare le cose che devi fare. Dopo due o tre mesi sai come si fanno le cose e se ti alleni nel giusto modo sai che le cose vanno fatte sempre allo stesso modo, e purtroppo noi pecchiamo in questo. Abbiamo alti e bassi clamorosi, siamo andati a -20 e poi ci siamo dovuti ricordare della differenza canestro per chiudere a -12. Però proprio non l’abbiamo giocata questa partita, e per questo credo che ognuno di noi debba farsi un esame di coscienza, io per primo. Probabilmente, in questo momento, ci meritiamo anche di perdere una partita così e ci meritiamo questo posto in classifica. Quindi i discorsi sono finiti e adesso il campionato va avanti».

Il tabellino:

DIVISIONE REGIONALE 1, CONFERENCE LEVANTE

BLUE SEA LAVAGNA – VALPETRONIO BASKET 68-56 (16-18; 20-10; 17-13; 15-15)

BLUE SEA LAVAGNA: Falco 18, Dollini 11, Papini 11, Piazze 10, Zuppinger 7, Razzetti 6, Vargas Rivera 3, Grandeaux 2, Bartolucci, Brignole, Bassan, Padroni. Coach: Soncini.

VALPETRONIO BASKET: Bottaro 12, Beltrami 9, Diakite 5, Calzolari 8, Marjanovic 11, Tasso N 6, Serio 5, Gamaleri, Tasso J, Davini. Coach: Callea.