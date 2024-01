Disturbi alimentari, Italia Viva si mobilita contro i tagli anche a Genova

Genova. Il recente taglio ai fondi sui disturbi alimentari da parte del governo ha scatenato una serie di reazioni da parte delle associazioni che si occupano del tema anche nel territorio genovese.

Se i disturbi alimentari non verranno inseriti nei Lea o non saranno oggetto di un decreto legge ad hoc, il 31 ottobre 2024 gli ambulatori dedicati chiuderanno per mancanza di fondi.

Si tratta di fondo strategico grazie al quale sono stati assunti negli anni professionisti che si occupano della cura di casi di anoressia e bulimia soprattutto tra giovani.

Anoressia e bulimia nervosa costituiscono un problema serio e preoccupante, che le Autorità sanitarie stimano interessare il 5% circa della popolazione complessiva, con una forte impennata registrata nel periodo pandemico, con un aumento dei casi anche del +30%.

I dati complessivi riferiti al 2023 indicano 1.680.456 soggetti affetti da anoressia/bulimia; un fenomeno in forte crescita, che interessa bambini, ragazze, e giovani fino ai 25 anni.

Italia Viva si è mobilitata in ambito nazionale, lanciando una petizione a firma Raffaella Paita che ha interrogato sul tema anche il ministro alla Salute nell’aula del Senato.

E la discussione è aperta anche in numerosi Comuni della Liguria: a Genova è stato presentato un ordine del giorno a firma dei consiglieri Arianna Viscogliosi e Davide Falteri che hanno chiesto un impegno di sindaco e giunta a promuovere, di concerto con regione Liguria e l’Asl, la Rete dei servizi socio assistenziali, di sostegno psicologico, anche domiciliare, culturali ed educativi volti a prevenire e ad affrontare le famiglie e i soggetti che sviluppano tali patologie che, una volta insorte, richiedono lunghi percorsi di cura e di attenzione, con alte percentuali di rischio di cronicizzazione, e le loro famiglie.

Inoltre i consiglieri di Italia Viva hanno chiesto all’amministrazione di promuovere un piano formativo nelle scuole di ogni ordine e grado programmi di prevenzione rivolti ad alunni e insegnanti e condotti da professionisti per promuovere l’autostima, un corretto stile alimentare, l’importanza di una sana attività fisica focalizzati sull’accettazione del proprio corpo, volti a prevenire e far emergere precocemente il fenomeno, quindi di farsi promotori, anche attraverso la regione Liguria, presso il Governo per chiedere l’aumento del Fondo per il contrasto dei disturbi alimentari.

Nei prossimi giorni l’argomento verrà portato in discussione da esponenti di Italia Viva anche all’interno dei consigli comunali di Chiavari, Serra Ricco’, Cogoleto e di alcuni Municipi di Genova, inoltre recentemente il coordinamento di IV di Tigullio e Golfo Paradiso ha lanciato un vero e proprio appello alle istituzioni del Levante genovese per portare l’argomento nei consigli comunali del territorio.