Di Battista presenta Schierarsi a Genova: “Non voglio avere niente a che fare col Pd”

Genova. “Non c’è scritto da nessuna parte che dobbiamo presentarci alle elezioni, come non c’è scritto da nessuna parte che non potremo mai presentarci alle elezioni. Chi sostiene che Schierarsi debba diventare un partito politico si sta sbagliando”. Alessandro Di Battista, ex esponente di punta e parlamentare del Movimento 5 Stelle, è arrivato oggi a Genova per presentare le attività della sua associazione politica. Ad ascoltarlo in sala Cap tanti curiosi ma anche ex militanti grillini tra cui Alice Salvatore.

“Ci impegniamo per il bene comune – continua – Quando ho deciso di lasciare il M5S, dissi che ho sempre creduto nella possibilità di fare politica fuori dalle istituzioni, francamente il palazzo non mi manca, avrei potuto scegliere altre strade per tentare di rientrare, invece mi piace fare politica fuori, perciò abbiamo creato un’associazione che ora ha migliaia di iscritti”.

Si parla inevitabilmente di elezioni regionali. L’alleanza tra M5S e Pd appare ormai scontata? “La mia idea sul Partito Democratico è sempre la stessa: è un partito di establishment, io non voglio avere niente a che fare, neanche nella mia vita futura, con il Partito Democratico”, risponde Di Battista. Che poi sottolinea, replicando indirettamente a Toti: “Sono contrarissimo al terzo mandato dei presidenti di Regione”.

Spazio poi a temi della politica estera. “È una vergogna come si sta comportando il blocco occidentale sia in Ucraina sia in Palestina, il silenzio della Meloni di fronte alla carneficina di bambini palestinesi è veramente vigliacco. Lanceremo una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato della Palestina – spiega Di Battista – dobbiamo raccogliere 50mila firme, ci può dare una mano chiunque, perché la questione palestinese per la nostra associazione è dirimente, siamo davvero a fianco del popolo palestinese”.