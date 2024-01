“Design in movimento”, dai container agli under35: quattro nuovi percorsi per le Genova Bedesig Week

Genova. Il design come opportunità per esplorare nuovi orizzonti e il suo impatto sulla società in evoluzione, ma anche fluidità delle idee e dell’ispirazione per sostituire la staticità. La Genova BeDesign Week torna ad animare il centro storico, dal 22 al 26 maggio, con un nuovo tema: il “Design in movimento” e quattro nuovi percorsi da vivere per riflettere sulla capacità di adattamento, rispondere alle sfide contemporanee e adottare nuove tecnologie, materiali o processi creativi.

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, è organizzata dal DiDe – Distretto del Design di Genova con il sostegno del Comune di Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Ascom Confcommercio Genova e Confindustria Nautica.

I quattro percorsi proposti sono: “Senza confini”, ovvero una riflessione sullo spazio esterno, pubblico o privato, con particolare riferimento ai nuovi modelli di progettazione del verde sostenibile, declinati secondo le diverse condizioni spaziali delle aree espositive; “Viaggio sensoriale alla scoperta degli interni”, dove la casa diventa una tela espressiva e avvolgente. Un ponte tra i progettisti e gli appassionati di design che fornisce ispirazione e informazioni sulle ultime tendenze e innovazioni nel settore delle finiture degli interni; “Container”, percorso espositivo itinerante che vuole comunicare l’idea del “contenitore”, come involucri che racchiudono oggetti, sensazioni e pensieri e dove l’interior design si possa esprimere senza costrizioni e il progettista possa ricreare la propria personale espressività; “Designer under 35, flussi creativi”, percorso dedicato ai giovani designer, dove il design non è statico, ma un fluire continuo di idee, forme e funzionalità attraverso nuove prospettive ed ispirando un senso di movimento e cambiamento.

“Continua senza sosta il lavoro del Distretto del Design per la rigenerazione urbana e per lo sviluppo del territorio, in sinergia con le istituzioni, soprattutto attraverso la Design Week genovese che, anche quest’anno ha accettato la sfida ed ha saputo rinnovarsi, sia nell’organizzazione sia nei contenuti della manifestazione, dando sempre più spazio al talento e sostenendo il design in tutte le sue applicazioni quotidiane”, spiega Elisabetta Rossetti, presidente del DiDe – Distretto del Design di Genova.

“Come amministrazione e come assessorato abbiamo sostenuto la manifestazione sin dalla sua nascita credendo in un progetto esemplare di come la sinergia tra enti pubblico e privato, sistema camerale ed imprese possa trasformarsi in un volano ideale per coniugare economia, bellezza, arte e creatività a beneficio di tutti – dichiara Paola Bordilli, assessore comunale a Commercio e Artigianato – sono felice che si dia sempre più spazio agli under 35, una delle tante piacevoli scoperte delle ultime edizioni, a cui va il nostro appoggio ed il nostro grazie per il loro entusiasmo e freschezza innovativa. La BeDesign week è il periodo culminante di un lavoro che il DiDe svolge quotidianamente sul territorio e che, anche grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, ha dato vita a nuove saracinesche alzate sul territorio”.

“Unire la bellezza architettonica del nostro centro storico alla creatività del design, grazie a una consolidata partnership pubblico-privato, è certamente un’azione di promozione territoriale che riflette anche importanti risvolti in ambito economico e di rigenerazione urbana – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – L’obiettivo di questa nuova edizione della Genova BeDesign Week, organizzata dal DiDe Distretto del deisgn di Genova e supportata da Regione Liguria, è quello di continuare a creare una Genova del Design, che resista nel tempo e restituisca vita a luoghi imperdibili del nostro centro storico”.

L’idea della Genova BeDesign Week è nata, nel 2018, da un ristretto gruppo di professionisti che lavorano e gravitano attorno a piazza dei Giustiniani, centro nevralgico e cuore pulsante del Distretto del Design Genova, consolida il proprio obiettivo di rigenerare una porzione di territorio ricercando soluzioni per diffondere e valorizzare il design espandendo ed esplorando nuovi orizzonti nel segno dell’inclusione e della promozione culturale.

Maurizio Caviglia, Segretario Generale Camera di Commercio di Genova, afferma: “La Camera di Commercio è stata fra i promotori della Design Week fin dalla prima edizione e ne ha sostenuto l’evoluzione e la crescita, portandola ad esempio come buona pratica anche in ambito nazionale: è il caso dell’ultima edizione di Urban Promo, l’evento promosso da INU-URBIT dedicato ai progetti di rigenerazione urbana, che ha visto l’esperienza della Design Week protagonista del convegno su ‘Accessibilità e turismo culturale’ accanto ad altri progetti virtuosi”.

Alessandro Cavo, Presidente Confcommercio Genova aggiunge: “Da sempre, come Confcommercio, sosteniamo la Genova Bedesign Week, evento che esalta il design, partendo da una porzione di centro storico, ma estendendosi di fatto a tutta la Città, con una progettazione di respiro internazionale. Questa quinta edizione vede, tra i principali protagonisti, l’outdoor e i progetti degli under 35. Tutto ciò va ad esaltare il nostro territorio con un’offerta di livello. Il buon andamento di questa iniziativa, che gode del supporto di Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, ci rende orgogliosi di rappresentare aziende così attente al territorio e alla qualità e, ancora una volta, siamo a ricordare come il nostro Presidente Paolo Odone, al quale verrà anche dedicato un momento del DiDe, abbia creduto quando il tutto era ancora una semplice suggestione che invece oggi muove migliaia di persone e che ha consentito a ben 12 nuove attività di insediarsi nel distretto del design Genovese”.

Nel 2023 l’evento ha visto la partecipazione di oltre 20 mila visitatori e l’apertura di 12 nuove attività nel distretto, oggi la manifestazione conferma l’opera di rigenerazione urbana.