Da Ronco Scrivia alla Formula 1, il nuovo marchio Omp a piloti e meccanici dell’Aston Martin

Ronco Scrivia. Racing Force Group e Aston Martin Aramco Formula One Team sono lieti di annunciare l’inizio di una partnership pluriennale in cui il famoso marchio OMP diventa il nuovo fornitore ufficiale del racewear per l’iconica scuderia britannica al via del Campionato del Mondo FIA di Formula 1.

A partire dalla stagione 2024, i piloti titolari Fernando Alonso e Lance Stroll, così come i piloti di riserva e collaudatori, utilizzeranno prodotti OMP fra i quali la tuta top di gamma ONE-SL, abbinata a guanti, scarpe e underwear su misura per soddisfare i loro requisiti di sicurezza, prestazioni e comfort. Anche i meccanici del team saranno equipaggiati e protetti da materiali OMP, con speciali tute ignifughe e scarpe che li aiuteranno a rendere al massimo livello durante i pit-stop.

L’Aston Martin Aramco Formula One Team ha completato un’ottima stagione 2023, con otto arrivi a podio e 280 punti collezionati, che hanno permesso di raggiungere il quinto posto nella classifica Costruttori.

Il lancio della AMR24, la nuova vettura della squadra con sede a Silverstone, è fissato per il 12 febbraio 2024 e rappresenterà inoltre la prima opportunità per ammirare il nuovo racewear creato da OMP per i piloti dell’Aston Martin Aramco Formula One Team.

Il prossimo Campionato del Mondo FIA di Formula 1 scatterà con il Gran Premio del Bahrain il 2 marzo, preceduto dai test ufficiali pre-stagione dal 21 al 23 febbraio.

Stephane Cohen, Co-CEO di Racing Force Group, ha commentato: “La storia del marchio OMP in Formula 1, l’apice del motorsport, è cominciata più di quarant’anni fa, e continua adesso con questa nuova partnership con il prestigioso team Aston Martin F1. È una squadra ambiziosa e in rapida crescita, come già dimostrato nel 2023, e siamo entusiasti di supportarli per le opportunità tecniche e di marketing che nasceranno. Abbiamo sfruttato tutte le conoscenze e l’esperienza del nostro reparto ricerca e sviluppo per fornire equipaggiamenti ai vertici del settore per protezione, leggerezza e performance. I prodotti rafforzeranno inoltre l’identità visiva della scuderia”.

Andy Stevenson, Sporting Director di Aston Martin Aramco Formula One Team, ha affermato: “L’Aston Martin Aramco Formula One Team è felice di avviare una partnership pluriennale con OMP, leader mondiale nella progettazione e produzione di equipaggiamenti per le corse. In uno sport in cui conta ogni dettaglio, condividiamo l’impegno nella ricerca di prestazioni e sicurezza senza compromessi ad ogni livello, e confidiamo che i nostri piloti e meccanici possano beneficiare del racewear OMP ai vertici del settore mentre ci avviciniamo alla nuova stagione”.