Cus Genova, seconda sconfitta per la formazione di basket in Serie C

Genova. Seconda sconfitta in campionato per il CUS Basket in Serie C Unica contro Arona Basket. Prime uscite ufficiali per gli atleti biancorossi nella stagione indoor 2024 per il CUS Atletica. Un pareggio e una sconfitta per il CUS Genova Hockey nell’ultimo concentramento di Serie B indoor.

BASKET. Seconda sconfitta in campionato per il CUS Genova Basket in Serie C Unica alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia, subita contro l’Arona Basket. Nel novarese i Biancorossi di Coach Pansolin partono forte, arrivando fino al +24, prima della rimonta degli aronesi. Minuto dopo minuti i padroni di casa rientrano in partita andando all’intervallo lungo sul +1. Il secondo tempo, molto equilibrato, viene deciso solamente negli ultimi istanti di gara, con il canestro decisivo dei piemontesi a sette secondi dalla fine.

SERIE C UNICA | PIEMONTE | GIRONE B

ARONA BASKET vs CUS GENOVA BASKET 71-70 (9-29; 29-10; 20-17; 13-14)

ARONA BASKET: Realini 16, Pena 15, Pioppi 10, Acconito 9, Galzerano 9, Ranzani 4, Ravasi 4, Zanoli 4, Zani, Chinello ne, Thiella ne, Scolamacchia ne. Coach: Petricca.

CUS GENOVA BASKET: Caversazio 18, Dufour 16, Casucci 11, Vallefuoco 10, Sommariva 8, Ferraro 4, Cassanello 3, De Censi, Esposito, Ricci, Taccini ne, Sighinolfi ne. Coach: Pansolin.

ATLETICA. Prime uscite ufficiali per gli atleti biancorossi nella Stagione Indoor 2024 a Marina di Carrara. Nell’impianto al coperto toscano la junior Emma Barnieri ha conquistato il quarto posto nei 50 hs con 8″21, dopo avere corso in 7″74 nella terza batteria e avere colto la terza piazza. Nei 50 piani Monica Bertora ha conquistato invece il secondo posto nella seconda finale con 7″07, dopo essersi classificata al terzo posto nella terza batteria con 7″03.

HOCKEY. Un pareggio e una sconfitta per il CUS Genova Hockey nell’ultimo concentramento del Girone B di Serie B Indoor, disputato al PalaCUS. Pareggio per 3-3 per gli Universitari di Franco Ferrero nella prima sfida, alle 11:00 contro l’HC Genova, mentre sconfitta per 14-1 per i Biancorossi contro l’HC Superba alle 15:00. Un percorso, quello in Serie B Indoor, di preparazione per il vero obiettivo: la Serie B Prato al via tra qualche mese.

SERIE B INDOOR | GIRONE B

HC GENOVA vs CUS GENOVA HOCKEY 3-3

SERIE B INDOOR | GIRONE B

HC SUPERBA vs CUS GENOVA HOCKEY 14-1