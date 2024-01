Cus Genova, ricco medagliere ai Campionati Nazionali Universitari Invernali

Bardonecchia. Grandi risultati per la spedizione universitaria del CUS Genova ai 63° Campionati Nazionali Universitari Invernali, organizzati dal CUS Torino a Bardonecchia. Cinque medaglie per quanto riguarda le gare agnostiche, mentre quattro quelle ottenute dal team di dipendenti universitari ai Giochi Universitari di Sci, sempre nella stessa sede.

Grande risultato, in campo maschile, per Davide Damanti, capace di conquistare l’argento nel gigante e l’oro nello slalom. Sulla sua scia Stefano Cordone, bronzo nel gigante e argento nello slalom. Entrambi gli atleti erano presenti a Lake Placid ai FISU Winter World University Games, comunemente conosciuti come “Universiadi”. Evento mondiale nel quale Cordone aveva ottenuto un importante dodicesimo posto nella combinata alpina e il quindicesimo nel gigante. Tornando a Bardonecchia, a completare il medagliare genovese ci ha pensato Giulia Torassa, bronzo nello slalom.

Ottimi risultati individuali anche per il team dei dipendenti universitari, con il podio femminile tutto di marca CUS Genova: oro per Lara Trucco, seconda Laura Miglio e terza Monica Giovannelli. Bronzo per Paolo Devoli, invece, nella gara maschile. Si conferma dunque il team biancorosso, capace di conquistare il primo posto complessivo nelle precedenti due edizioni.

Questo il commento di Davide Damanti, sciatore della spedizione biancorossa nonché studente di Economia Aziendale: «È stata una bellissima esperienza. Sono reduce da Lake Placid, a cui abbiamo partecipato l’anno scorso proprio in questo periodo. Mi sentivo di partecipare sul campo anche quest’anno ai Campionati Universitari, anche se con poco allenamento perché sto cercando di combinare un po’ insieme il tutto tra Università, il corso per diventare maestri di sci, allenamento e gare. Non è stato facile quest’anno mettere tutto dentro insieme. Diciamo che sono molto contento e onestamente non mi aspettavo questi risultati. Adesso cercherò di allenarmi un po’ di più in questo periodo, tra febbraio e marzo. Il prossimo anno piacerebbe prendere parte nuovamente alle Universiadi».

Queste le parole di Stefano Cordone, sciatore della spedizione biancorossa nonché studente di Economia Aziendale: «Come sempre è una bella manifestazione ed un’ottima occasione per incontrare compagni e dirigenti della spedizione di Lake Palcid. Il meteo ha reso le gare molto impegnative ma nello sci devi accettare questa possibilità e agire di conseguenza. Sono contento delle due medaglie anche se dopo la prima manche dello slalom i giochi per l’oro erano ancora apertissimi e quindi è naturale farci un pensierino. Ci riproverò l’anno prossimo».

Queste le dichiarazioni di Giulia Torassa, sciatrice della spedizione biancorossa nonché studentessa di Economia Aziendale: «Innanzitutto partecipare è stato un piacere. Mi sono divertita tanto e ho conosciuto persone meravigliose. Quindi ringrazio il CUS Genova per la bellissima esperienza».

Questo il commento di Elia Brizio, sciatore del CUS Genova che ha preso parte al gigante, nonché studente di Scienze Informatiche: «La gara era ad un livello altissimo. Quindi è stato difficile, sia per le condizioni di pista del primo giorno sia per la tensione che la gara ti dà, visto che siamo stati sulle piste per otto ore circa. Tra l’attesa di partire e il momento della gara è stata una vera sfida».