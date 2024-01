Cus Genova: pareggia la squadra maschile di rugby, ancora uno stop per il basket

Genova. Un pari e una sconfitta per il CUS Genova Rugby: prima squadra maschile che pareggia sul campo del Rugby Lecco in Serie B, mentre prima femminile che esce sconfitta dal CUS Milano in Serie A. Sconfitta per il CUS Basket in Serie C Unica contro San Mauro Basket. Vittoria per la prima maschile del CUS Volley nel big match di Serie C contro ADMO Lavagna, sconfitta per la prima femminile contro Lunezia Volley in Serie D. Personal Best indoor per Musso nel getto del peso, buon esordio per Avagnina e Barnieri a Modena e ottimi risultati per il CUS Atletica nella prima gara dei Campionati Societari Regionali di Cross. Vittoria in semifinale di Coppa Bonici per il CUS Tennis contro il TC Pietra Ligure.

RUGBY. Un pari e una sconfitta per il CUS Genova Rugby nel weekend. Pareggio nel campionato nazionale di Serie B per la prima squadra maschile sul campo del Rugby Lecco, seconda della classe, al termine di una sfida di spessore. Vantaggio lecchese nel primo tempo grazie alla due mete di Valentini, trasformate entrambe da Pellegrini, poi la rimonta universitaria. Prima Granzella con trasformazione di Migliorini, poi Casellato e Zaami portano i Biancorossi in vantaggio fino al calcio piazzato di Pellegrino, che trova il pari in extremis. Sono 22 i punti per i ragazzi di Simone Jones nel Girone 1, che valgono il sesto posto in classifica. Sconfitta, invece, per le ragazze di Domenico Grassotti nel campionato nazionale di Serie A. Le Biancorosse vengono superate dal CUS Milano Rugby, quarta forza del girone, rimanendo così al sesto posto a due punti dall’Union Rugby Milano, quinta nel Girone 1.

SERIE B/M | GIRONE 1

RUGBY LECCO vs CUS GENOVA RUGBY 17-17 (14-7)

MARCATORI: 6′ mt. Valentini, tr. Pellegrino; 13′ mt. Valentini, tr. Pellegrino; 34′ mt. Granzella, tr. Migliorini; 45′ mt Casellato; 56′ mt. Zaami; 80′ cp Pellegrino.

CUS GENOVA RUGBY: Zaami, Filippone, Migliorini, Gesa, Vimercati, Granzella, Casellato, Bertirotti, Satta, Pendola, Grassotti, Ruiz, Mellat Rayane, Felici, Giuliano. Dalla panchina: Bosia, Rifi, Bruzzone, Pezzana, Gargiullo, Patrone, Tempesta. Allenatore: Jones.

RUGBY LECCO: Alippi, Riva, Mauri, Rusconi, Cappelletti, Coppo, Pellegrino, Catania, Cattaneo, Maspero, Valentini, Galli, Butskhridze, Vacirca, Robledo Dei. Dalla panchina: Rigonelli, Gaddi, Shalby, Orlandi Arrigoni II, Crimella, Zirotto. Allenatore: Damiani.

SERIE A/F | GIRONE 1

CUS MILANO RUGBY vs CUS GENOVA RUGBY 78-5

BASKET. Seconda sconfitta di fila per il CUS Genova Basket in Serie C Unica contro San Mauro Basket. Ospiti più decisi nel primo tempo contro i Biancorossi a -17 all’intervallo, diventato poi -24 in avvio di terzo quarto. Da lì la rimonta dei ragazzi di Coach Pansolin, che però si ferma al -2, con i piemontesi che riescono a rimanere lucidi nell’ultima frazione e a gestire il vantaggio. Cussini secondi della classe nel Girone B, a quattro punti dal CUS Torino Basket capolista.

CUS GENOVA BASKET vs SAN MAURO BASKET 62-69 (10-17; 10-20; 19-18; 23-14)

CUS GENOVA BASKET: Ricci 5, Taccini ne, Vallefuoco 18, Esposito, Dufour 6, Cassanello 2, Sighinolfi ne, Caversazio 8, Ferraro 9, Casucci 2, Sommariva 12, De Censi ne. Coach: Pansolin.

SAN MAURO BASKET: Ciuffreda 7, Pizzaia M. 22, Fassio 7, Pizzaia S. 7, Momo 1, Orlando F., Orlando T. 7, De Girolamo, Moretti 1, Andreone, Binovi 13, Tapra 4. Coach: Torraco.

PALLAVOLO. Una vittoria e una sconfitta per il CUS Genova Volley. Vittoria in Serie C nel big match tra i ragazzi di Fabrizio “Billy” Schembri e l’ADMO Lavagna, sfida tra la prima e la seconda della classe. Match praticamente mai in discussione, con i Biancorossi sempre a condurre e capaci di vincere per 3-0, allungando così sull’attuale seconda della classe, ovvero l’Albisola Pallavolo, distante due punti ma con una gara in più rispetto agli Universitari. Sconfitta, invece, per la prima squadra femminile in Serie D. Le ragazze di Tiziano Caponi escono sconfitte a Sarzana al termine di un match molto combattuto, che ha visto prima le Biancorosse portarsi in vantaggio per 23-25, venendo poi superate nei successivi tre set, tutti equilibrati ad eccezione del terzo, terminato 25-16. Biancorosse decime nel Girone B, a tre punti dal PalaDonBosco Pallavolo e dall’Audax Quinto, rispettivamente nona e ottava in classifica.

SERIE C/M

CUS GENOVA VOLLEY vs ADMO LAVAGNA 3-0 (25-20; 25-14; 25-17)

SERIE D/F | GIRONE B

LUNEZIA VOLLEY vs CUS GENOVA VOLLEY 3-1 (23-25; 25-21; 25-16; 25-23)

ATLETICA. Buona la prima per Giordano Musso. Il pesista allenato da Cacciuttolo nella giornata di sabato ha vinto la gara indoor di Marina di Carrara con la misura di 16.16, facendo registrare il suo PB indoor. Netta la superiorità nei confronti degli avversari, suggellata anche da un’altra misura over 16 metri che gli permette di avvicinare progressivamente lo storico record ligure di Marco Noli di 16.62. Ottimo esordio anche per Gabriele Avagnina, Junior sanremese del CUS Genova Atletica allenato da Kelly Ternelli con la supervisione di Eugenio Paolino, settimo al Meeting Nazionale di Modena con la misura di 2.01. Azzurrino capace di sfiorare anche la misura di 2.04 nell’ultimo tentativo. Esordio stagionale anche per Emma Barnieri sui 60 hs, sempre a Modena. Buona la prima per l’ostacolista, allenata da Ezio Madonia, che ha chiuso la sua prima gara Juniores al secondo posto in 9.05.

Questo il commento di Giordano Musso, pesista biancorosso: «Sono sicuramente contento. Ovviamente è un buon esordio, il mio miglior esordio indoor di sempre, per la prima volta sopra i 16 indoor. Un po’ me l’aspettavo per come stanno andando gli allenamenti. Puntavo a questa misura e sicuramente anche a fare meglio nelle prossime uscite. Il weekend prossimo sarò di nuovo a Carrara e poi cercherò di andare agli Italiani ad Ancona a fine febbraio».

Domenica al Parco Urbano di Imperia si è disputata la prima prova dei Campionati Societari Regionali di Cross. Non sono mancati risultati di spessore, sia individuali sia di squadra, per la spedizione biancorossa. Splendida affermazione individuale nel cross uomini di 10 km, gara principale dell’intensa giornata, da parte di Pietro Calcagno, con il mezzofondista allenato da Franco Giacobbe vincitore in 34’58”. Grazie alle prove dei compagni di squadra Stefano Braccini e Federico Lagomarsino, 12° in 38’05” e 15° in 38’29”, il team maschile cussino, Seniores e Promesse, ha conquistato il secondo posto dopo la prima prova. Primo posto societario momentaneo dopo la tappa di Imperia per gli Allievi del CUS Genova sui 5 km: Secondo posto per Diego Duregato in 17’27”, terzo Giacomo Caccavari in 17’34”, sesto Andrea Bossi in 17’55”. Fra le Allieve, sui 4 km, Chiara Pilone ha conquistato l’ottavo posto in 18’10”. Quarto il CUS Genova tra i Cadetti sui 3 km grazie ai piazzamenti di Matteo Stegagnini, Francesco ricci e Enrico Tiby, rispettivamente 10° in 11’27”, 11° in 11’30” e 35° in 13’14”. Quinto il CUS Genova nella categoria Ragazze in 1.5 km: 6° Francesca Rebaudi in 6’29”, 24° Maria Derartu Ornano in 7’01” e 34° Anita Pirrello in 7’22”. Infine, Riccardo Iacono ha chiuso la gara al 24° posto in 6’39” e Giacomo Ricci al 38° in 6’55” tra i Ragazzi in 1.5 km, mentre Ginevra Icochea al 16° con 8’52” e Bianca Ottonello al 20° con 9’13” tra le Cadette sui 2 km.

TENNIS. Grande vittoria per il CUS Genova Tennis in semifinale di Coppa Bonici. Il team biancorosso composto da Costa, Paiardi, Rebaudi e Bonaiti ha superato il TC Pietra Ligure in trasferta, regalando così alla società il pass per la finalissima di sabato in trasferta contro il TC Albaro. Vittoria per 2-0 grazie al successo di Costa per 6-4 7-5 contro Dallan e di Paiardi per 6-4 6-2 contro Boesso. Seconda finale conquistata dalla sezione dopo quella di Coppa Corradi, vinta da Masé, Damiani, Papalia e Carazza.

COPPA BONICI | SEMIFINALE

TC PIETRA LIGURE vs CUS GENOVA TENNIS 0-2