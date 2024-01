Cus Genova Atletica, tanti gli esordi stagionali: il punto di Marco Mura

Genova. Con l’inizio dell’anno è il momento degli esordi stagionali per il CUS Genova Atletica. Alcuni atleti si sono già misurati, altri sono prossimi al debutto. Analizziamo la stagione in arrivo attraverso le parole di Marco Mura, Direttore Tecnico della Sezione Atletica.

L’ultimo weekend è cominciato sicuramente con il piede giusto. In primis il PB indoor nel getto del peso da parte di Giordano Musso con la misura di 11.16, avvicinando così ulteriormente lo storico record ligure di 16.62 di Marco Noli. Ottima prima stagionale anche per Gabriele Avagnina, settimo al Meeting Nazionale di Modena con la misura di 2.01 nell’alto, così come anche quello di Emma Barnieri sui 60 hs, seconda in 9.05 alla sua prima gara Juniores. Grande prestazione anche per Pietro Calcagno, vincitore in 34’58” nella 10 km della prima prova dei Campionati Societari Regionali di Cross a Imperia.

«Parliamo sicuramente di ottimi esordi -afferma Mura in relazione al weekend trascorso -. Ora siamo in attesa sicuramente del debutto degli altri nostri atleti e atlete, riponendo anche grande fiducia nella squadra Allievi nella speranza che faccia bene come da tempo non accadeva in casa CUS Genova». Quale l’obiettivo? «Cercare di qualificarci in Serie B Gruppo Nord Ovest ai Campionati Italiani di Società 2024».

Dopo la prima stagionale di Giordano Musso, Emma Barnieri e Gabriele Avagnina nelle prossime settimane ci saranno altri debutti importanti. Faranno il loro esordio, infatti, Chiara Smeraldo nel triplo, così come anche Ilaria Marasso ed Eleonora Lintas nel martello.

Menzione speciale per Tommaso Mondello, giovane martellista laureatosi campione italiano Cadetti a Caorle a ottobre. La sua prima stagionale sarà a La Spezia nella Prima Fase Regionale Lanci Lunghi dopo una stagione che l’ha portato a ottenere il terzo riconoscimento nazionale tra i martellisti biancorossi dopo il titolo italiano U23 di Davide Costa, ora alle Fiamme Azzurre, e il terzo posto U23 di Ilaria Marasso.

«Una stagione che si preannuncia interessante – aggiunge in chiusura il Dt -, nella quale il primo obiettivo sarà sempre e comunque la crescita dei giovani atleti e atlete».