Muraglione crollato a Castelletto, ci sono tre indagati: al via la perizia sul parcheggio, poi il dissequestro

Genova. Il sostituto procuratore Arianna Ciavattini ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per il crollo del muraglione del parcheggio condominiale tra via Acquarone e via Cabrini nel quartiere di Castelletto. Il crollo, avvenuto lo scorso 9 novembre, non a caso in una giornata di pioggia molto intensa, aveva portato con sé due auto parcheggiate e gravemente danneggiato alcuni appartamenti ai piani bassi di due edifici. Nessun ferito per pura fortuna, ma a due mesi e mezzo dai fatti ci sono ancora una ventina di sfollati che vivono a casa di parenti e amici e un paio di famiglie vivono ancora in albergo grazie al supporto del Comune di Genova.

Questo perché l’area è sotto sequestro da parte della Procura che proprio oggi ha dato l’incarico per la consulenza tecnica che dovrà chiarire le responsabilità del crollo. La procura l’ha affidata al presidente dell’ordine degli ingegneri di Genova Enrico Sterpi.

Visto che si tratta di un accertamento tecnico irripetibile la Procura ha dovuto per forza iscrivere gli indagati che potranno così partecipare con propri consulenti. Gli indagati sono il proprietario del terreno che ha commissionato i lavori, il progettista dei lavori di pavimentazione del parcheggio e il responsabile della ditta che quei lavori li ha realizzati. L’ipotesi è che quei lavori siano stati eseguiti male con consequenti infiltrazioni d’acqua che hanno gonfiato il terreno fino al crollo.

Solo al termine dell’accertamento la Procura procederà a dissequestrare l’area e permettere così gli interventi di ripristino che potranno consentire agli sfollati di rientrare nelle loro case. Visto che il crollo interessa aree e terreni privati, resta da capire chi si accollerà le spese per la messa in sicurezza del parcheggio.