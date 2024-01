Genova. Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di martedì in via XX Settembre per la messa in sicurezza della facciata di un palazzo da cui sono caduti alcuni pezzi di intonaco.

Il crollo si è verificato all’altezza del civico 14. Sul posto è quindi intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, chiamata dalla polizia locale, per rimuovere i calcinacci ancora in bilico.

Una volta eliminati i pezzi “pericolanti”, il passaggio pedonale è stato ripristinato.