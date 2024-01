Crisi del Mar Rosso, Maersk sospende la rotta attraverso Suez dopo attacco dei miliziani Houthi

Genova. Non si fermano i venti di guerra sul Mar Rosso, dove da alcune settimane si stanno incrociando gli interessi regionali e globali delle potenze mondiali, e dove i miliziani Houthi sostenuti dall’Iran stanno di fatto portando avanti una campagna di attacchi a navi commerciali in qualche modo legati a Israele, responsabile del massacro della popolazione palestinese a Gaza.

Dopo l’ultimo attacco ad una propria nave Maersk ha sospeso la navigazione attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez, uno dei corridoi marittimi più importanti al mondo, “fino a nuovo ordine” a causa dei timori di nuovi attacchi. La prolungata sospensione riflette le preoccupazioni tra i giganti della navigazione internazionale per gli attacchi alle navi che per seguire la rotta di Suez sono costrette a passare dallo stretto di Bāb el-Mandeb, a pochi chilometri dalla coste yemenite. Nelle scorse settimane anche Msc, Cma Cgm e Hapag-Lloyd.

L’attacco è avvenuto solo pochi giorni dopo che Maersk aveva ripreso la navigazione nell’area dopo l’istituzione di una missione navale internazionale guidata dagli Stati Uniti per proteggere le navi, missione che però nei fatti non è ancora decollata e che ha già visto importanti distinguo. “L’indagine sull’incidente è in corso e continueremo a sospendere tutti i movimenti di merci attraverso l’area mentre valutiamo ulteriormente la situazione in continua evoluzione”, ha affermato Maersk in una dichiarazione trasmessa nella giornata di ieri.

Maersk aveva inizialmente ripreso la navigazione attraverso il canale intorno a Natale solo per interrompere nuovamente il transito dopo che la Maersk Hangzhou è stata colpita da un “oggetto sconosciuto” mentre passava attraverso lo Stretto di Bab al-Mandab all’ingresso meridionale del Mar Rosso, in rotta da Singapore a Port Suez in Egitto. “Dopo l’attacco iniziale, quattro barche si sono avvicinate alla Maersk Hangzhou e hanno aperto il fuoco nel tentativo di salire a bordo della nave”, ha detto la compagnia.

La società francese CMA CGM ha affermato la scorsa settimana che aumenterebbe gradualmente il numero di navi che transitano attraverso il Canale di Suez. La società ha rifiutato di commentare ulteriormente martedì, riferendosi a CNN al suo comunicato stampa del 26 dicembre.

La compagnia tedesca Hapag Lloyd, nel frattempo, ha affermato che le sue navi continueranno a navigare intorno al Capo di Buona Speranza date le “incursioni” degli ultimi giorni. “Monitoriamo attentamente la situazione ogni giorno, ma continueremo a deviare le nostre navi fino al 9 gennaio”, quando la posizione sarà rivista nuovamente, ha detto un portavoce della compagnia a CNN martedì.