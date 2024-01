Cornigliano, negoziante minacciato e rapinato dal branco per patatine e snack

Genova. Sono entrati in un negozio di via Cornigliano con il viso coperto da sciarpe, cappucci e passamontagna, hanno minacciato il titolare e hanno portato via sacchetti di patatine e altri generi alimentari dagli scaffali.

È successo mercoledì sera intorno alle 20, a chiamare la polizia il titolare del negozio, che non ha potuto fare altro che restare immobile davanti a quel gruppo di sei giovani entrati con fare minaccioso.

I ragazzi sono scappati a piedi dopo pochi minuti, e quando sono arrivate le volanti il negozio era ormai deserto. Il titolare non ha potuto dare molti dettagli ai poliziotti, se non che il branco sembrava composto da ragazzi molto giovani. Indagini sono in corso.