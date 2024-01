Coop Liguria ottiene la certificazione per le Pari Opportunità: prima impresa tra i big della gdo

Genova. Coop Liguria ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per le Pari Opportunità rilasciata dal RINA per l’integrazione dei principi di Gender equality e Diversity & Inclusion nei processi lavorativi e per le tante azioni di sensibilizzazione rivolte a Soci e cittadini, promosse nell’ambito della campagna “Close the gap – riduciamo le differenze”.

Coop Liguria è la prima impresa a certificarsi tra i grandi marchi della distribuzione organizzata, oltre che all’interno del sistema Coop. “Siamo orgogliosi di questo risultato – commenta il Presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis – pienamente coerente con i nostri valori. La nostra missione è da sempre quella di portare benefici al territorio e alle persone, rispettandole e mettendole al primo posto. Una politica che adottiamo verso tutti i nostri interlocutori e che a maggior ragione applichiamo ai lavoratori e alle lavoratrici. Grazie ai quasi 300 Soci volontari che ci aiutano a portare avanti le nostre campagne valoriali, in questi anni abbiamo lavorato molto sul tema della parità, collaborando con le associazioni locali, i centri anti-violenza, le Istituzioni. L’obiettivo comune è combattere ogni forma di sopraffazione e discriminazione, alimentando una cultura più inclusiva”.

Mettere al centro le Pari Opportunità per Coop Liguria significa “promuovere una cultura inclusiva e basata sul rispetto, tutelando ogni forma di diversità; creare un ambiente di lavoro libero da discriminazioni, violenze e molestie – si legge nella nota stampa che accompagna la notizia – selezionare il personale esclusivamente in base alle competenze e adottando procedure volte a contrastare ogni forma di pregiudizio; impegnarsi nella formazione e nell’empowerment individuale; tutelare il benessere psico-fisico del personale con misure che favoriscono la genitorialità e la conciliazione vita-lavoro; assicurarsi che ogni persona venga trattata con rispetto, dignità ed equità, utilizzando uno stile di comunicazione rispettoso ed inclusivo; promuovere il rispetto delle pari opportunità anche fuori dal proprio contesto organizzativo, sensibilizzando fornitori, Soci e cittadini”.

La certificazione “è il coronamento di un impegno prolungato nel tempo e fortemente radicato in Cooperativa. Coop Liguria si è infatti dotata del primo codice anti-molestie già nel 1998 e nel 2013 ha istituito una Commissione Pari Opportunità interna, che monitora le buone pratiche in tema di inclusione”.