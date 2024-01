Controlli ambientali, sequestrate 300 borse di plastica non biodegradabili. Due stabilimenti balneari multati per aver asportato sabbia dall’arenile

Genova. Presso un negozio di alimenti etnici di Genova la capitaneria di porto ha sottoposto a sequestro circa 300 borse di plastica non conformi alla normativa sugli imballaggi non biodegradabili o compostabili come prescritto dall’art. 226-bis del Codice dell’Ambiente. “Detto accertamento è solo l’ultimo a seguito di una più ampia attività investigativa che aveva consentito di individuare un centro di grande distribuzione in Emilia Romagna presso il quale i Militari avevano rinvenuto e sequestrato ben 25.000 sacchetti di plastica in materiale leggero, sottraendoli così dalla catena commerciale”, comunica la capitaneria con una nota stampa”.

Ai titolari degli esercizi è stata irrogata una sanzione amministrativa da 15.000 euro ai sensi dell’art. 261 del predetto codice dell’ambiente, analogamente a quanto avvenuto in Emilia Romagna ad altri 2 esercizi commerciali al dettaglio, con il sequestro di circa 8.000 ulteriori buste in plastica non conformi.

Nel prosieguo dei controlli ambientali, una cartiera dell’entroterra genovese è stata sanzionata, sia penalmente che amministrativamente, per illeciti previsti dal Codice dell’Ambiente a causa dell’accertata dispersione di residui cartacei della lavorazione e per l’irregolare deposito di oli esausti, in violazione dell’autorizzazione integrata ambientale, creando il pericolo di contaminazione del sottostante torrente con conseguenti possibili ripercussioni sulle acque marine. Ma non solo: 7 ristoratori sono stati sanzionati per l’irregolare stoccaggio/smaltimento degli oli residui delle friggitrici e 2 gestori di stabilimenti balneari del levante genovese sono stati sanzionati per l’asportazione/movimentazione di sabbia dell’arenile contiguo alla loro concessione.