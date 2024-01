Consorzi di difesa, Mai (Lega): “Dalla Regione aiuti agli allevatori”

“Dalla Regione Liguria arriva la conferma dell’aiuto economico a Condifesa per promuovere la stipula di polizze assicurative a favore degli allevatori per coprire i costi di smaltimento dei capi di bestiame morti. Una norma a cui ho lavorato molto negli ultimi anni e che ha portato a ottimi risultati”.

Così Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“Si vuole continuare a garantire un sostegno a favore della stipula di contratti agevolati tramite contributi pubblici che andranno così a coprire la maggior parte del costo delle polizze. Il valore assicurato oggi per il comparto zootecnico è stato di 4.600.000 euro, per un totale di 175 certificati assicurativi agevolati (di cui 100 nuove aziende nel 2023)”.

“La Regione ha inoltre voluto estendere la possibilità di sottoscrizione delle polizze anche a floricoltori e olivicoltori, per il risarcimento dei danni a strutture da calamità naturali e per fitopatie o infestazioni parassitarie. Un aiuto importante per le aziende liguri, considerando che in totale si è assicurato un valore di 75.000.000,00 di euro e sono state 600 le aziende che hanno sottoscritto la polizza”.

“Condifesa Liguria svolge attività di consulenza e assistenza alle aziende agricole assicurate in funzione dell’erogazione dei contributi pubblici da parte di Comunità Europea, Ministero e Regione Liguria in collaborazione con le Associazioni Agricole di riferimento territoriale. Un grazie a Pier Luigi Cesio e Roberto Minuto, rispettivamente presidente e direttore di Condifesa Liguria, per l’ottimo lavoro che stanno portando avanti”.