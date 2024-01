Con l’auto sul molo: 85enne cade in acqua e muore annegato

La Spezia. Un drammatico incidente ha sconvolto il primo giorno del 2024 nella provincia della Spezia, dove un uomo di 85 anni è morto annegato dopo essere finito in mare con la propria auto sotto gli occhi impietriti di pescatori e cittadini.

L’episodio è avvenuto nella mattinata del 1 gennaio, presso il Molo Italia, punto di riferimento per gli amanti della pesca. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, l’auto avrebbe imboccato con una buona velocità il molo, per poi scartare a sinistra improvvisamente, finendo in acqua. Scattate le indagini della guardia di costiera che al momento non escludono nessuna ipotesi, dal malore al gesto volontario.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti un’ambulanza, i vigili del fuoco, la guardia costiera, i carabinieri e la polizia. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno raggiunto l’auto e hanno trovato subito il corpo senza vita. Le operazioni di recupero sono durate quasi due ore.