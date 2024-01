Come gli uccelli, l’attualità del conflitto israelo-palestinese in una messa in scena di rara efficacia

Genova. Sembra scritto oggi Come gli uccelli (Tous des oiseaux, 2017), il testo teatrale dell’autore Wajdi Mouawad (drammaturgo, attore e regista libanese emigrante in Francia e poi naturalizzato canadese) già rappresentato molte volte in tutta Europa e proposto in Italia da Il Mulino di Amleto grazie alla produzione di A.M.A. Factory, ERT-Emilia Romagna Teatro Fondazione, Elsinor Centro di Produzione Teatrale e Teatro Nazionale di Genova. Lo spettacolo, applaudito alla prima, è in scena al Teatro Modena di Sampierdarena nell’ambito della stagione del Teatro Nazionale, sino a domenica 14 gennaio.

L’attualità del conflitto israelo-palestinese è tale che i messaggi contenuti nel testo vengono ulteriormente amplificati rispetto alla già potente messa in scena da parte del regista Marco Lorenzi, vero punto di forza di tutto lo spettacolo.

Eitan e Wahida si incontrano in biblioteca a New York e si innamorano. Lui è tedesco di origine ebrea, lei di origini arabe. I genitori di lui, soprattutto il padre, non accettano questa relazione, mentre il nonno è più possibilista. I due ragazzi sono intenzionati ad andare aventi contro tutto e tutti, fino a che un attentato in cui Eitan resta gravemente ferito non scompagina tutto. I due ragazzi erano sul ponte al confine tra Israele e Giordania, ma per quale motivo?

Parte come un novello Romeo e Giulietta questo testo, con un inizio fulminante e una delle dichiarazioni d’amore più belle e originali mai sentite a teatro, ma in realtà sfocia in un’enorme riflessione sull’identità in rapporto alla genetica, alla cultura, alla trasmissione del dolore e si amplia sul senso della colpa, sull’importanza dell’appartenenza a un gruppo, sull’impossibilità di una pace perché sommersa da troppo sangue.

Un attentato sul ponte, simbolo di connessione, apertura, mentre sul palco è un muro a essere l’elemento primario della scenografia. I muri eretti per separare due popoli diversi e nemici, ma anche i muri di sentimenti eretti tra madri e figli, tra mogli e mariti, perché il dramma di un conflitto senza fine si riverbera nelle singole vite di ognuno dei protagonisti costretti a fare i conti con il loro passato pieno di bugie.

Gli attori recitano anche in ebraico, tedesco, arabo e le loro parole scritte sia nella lingua di origine, sia tradotte, compaiono in sovraimpressione e non scompaiono del tutto, anche quando altre si sovrappongono. Lasciano una traccia indelebile.

I continui balzi temporali nel racconto del passato e del presente dei personaggi sono resi molto bene e funzionano sul palco grazie a cambi di luce efficaci.

Pregevole anche la scelta di far sovrastare dal rumore degli aerei e delle bombe il racconto della storia d’amore da parte di Wahida in uno dei tanti momenti drammatici delle tre ore di spettacolo (con intervallo).

La calma e la pacatezza di Etgar (Aleksandar Čvjetković) e il distacco e l’apatia di Leah (Irene Ivaldi), i due nonni di Eitan (un intenso Federico Palumeri), nascondono il segreto più grande, che coinvolge proprio David, il padre di Eitan (Elio D’Alessandro), monolitico e sopra le righe nel suo odio e nelle sue convinzioni, costretto, si scoprirà perché, a lasciare il suolo natio da bambino e la madre divenuta inspiegabilmente fredda nei suoi confronti dopo la separazione dal marito. Sua moglie Norah (Rebecca Rossetti), psicanalista integerrima, è divisa tra l’amore per il figlio e il timore di distruggere la propria famiglia proprio come quando lei disobbedì al padre sposando un ebreo pur di fuggire dal Comunismo. L’evoluzione di Wahida (Lucrezia Forni) si intreccia con tutto il resto: il lavoro su una tesi di laurea su Hassan Ibn Mohammed Al-Wazzân, un diplomatico marocchino del XVI secolo rapito e donato a papa Leone X, che lo convertì al cristianesimo diventa fonte di riflessioni anche su se stessa e le proprie origini. Al-Wazzân (Said Esserairi) diventa esso stesso personaggio nel corso della rappresentazione. La bomba, come un secondo big bang, cambia tutto e anche Eden (Barbara Mazzi) la soldatessa israeliana che è inizialmente durissima nell’interrogatorio di Wahida, si rende conto, toccando la pelle della giovane, di quanto sia assurda tutta quella situazione (forse l’unico momento davvero un po’ forzato). Le sue parole sono un manifesto: “Siamo come lo specchio impossibile di un sogno assassinato tanto tempo fa […] Una guerra che durerà ancora mille anni! È una fossa comune, e dobbiamo saltarci dentro perché siamo tutti in lutto per lo stesso sogno perduto, un sogno che non è mai stato pianto. Quello di vivere insieme, tra cielo e mare, di metterci a tavola insieme e invitare gli dèi per festeggiare le nozze di Eitan e Wahida e poi costruire una città comune con le porte sempre aperte sui nostri due orizzonti. Quel sogno è morto, insanguinato, eppure bisogna ricominciare a crederci, per non dover tremare più quando ci ritroviamo faccia a faccia o quando la pelle di uno tocca la pelle dell’altro. Ecco perché, anche se è un’impresa disperata, una scommessa persa in partenza”.

Completa il cast Raffaele Musella nei panni di Etgar giovane, di un rabbino e di un medico.

Il testo teatrale è stato pubblicato da Einaudi in italiano.