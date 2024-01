Il primo sequestro a Genova della “cocaina rosa”: arrestato un 27enne

Genova. In Italia ha iniziato a diffondersi a inizio 2023, spacciata come più potente rispetto a quella tradizionale, con cui non ha di fatto nulla a che fare: la “cocaina rosa”, o “tusi”, alla fine è arrivata anche a Genova, dove nei primi giorni del 2024 è stato effettuato un primo sequestro.

A occuparsene è stata la squadra mobile della Questura di Genova, che ha effettuato il sequestro nell’abitazione di un 27enne residente in via Sant’Elia, a Sestri Ponente. Conosciuta come “cocaina rosa” per il peculiare colore, è uno stimolante realizzato in laboratorio tramite un mix di ketamina e mdma. A casa del giovane gli investigatori hanno trovato appunto anche oltre 500 pastiglie di mdma, insieme con una trentina di pastiglie a forma di razzo che avevamo stampigliato sopra la parola “nasa”. Pasticche simili sono state già sequestrate a Napoli, nel corso di un’operazione condotta in via San Nicola dei Caserti, un vicolo del quartiere Forcella.

Nel corso della perquisizione, gli agenti della squadra mobile hanno trovato anche tremila euro in contanti, probabilmente i proventi dello spaccio. Il 27enne, sconosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato, e le indagini sono ora incentrate sull’individuazione del canale di approvvigionamento e sulla rete di pusher e clienti.

Si tratta, come detto, del primo sequestro di cocaina rosa portato a termine nel capoluogo ligure. Questa particolare droga si presenta sotto forma di polvere, ed è comparsa in Colombia intorno al 2010. Il colore è dovuto alla tinta rosa utilizzata per distinguerla dalle altre polveri, e il prezzo è di svariate centinaia di euro al grammo, cifre che le hanno tributato l’infausta fama di “droga dei ricchi”.