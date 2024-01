Duecento euro di multa a un clochard per essersi lavato il viso alla fontanella: il caso davanti al giudice di pace

Genova. Una multa da 100 euro per essersi lavato il viso a una fontanella pubblica e avere usato l’acqua per farsi la barba e rendersi presentabile. Il caso ha per protagonista un clochard cinquantaduenne che nella caldissima estate del 2021 dormiva sulle panchine dei giardini di piazza Giusti, a San Fruttuoso. È qui che un agente della polizia locale lo ha bloccato, staccando la sanzione per violazione del regolamento di polizia urbana.

Il reato contestato è la violazione dell’articolo 28 comma m), che dispone il divieto di “entrare ed immergersi, anche parzialmente, nelle fontane, nelle vasche e nei lavatoi o servirsi di tali impianti nonché delle 35 pubbliche fontane per lavarsi o immergere o lavare botti, barili ed altri oggetti”. La multa non è stata – per ovvi motivi – pagata, ed è raddoppiata. Il caso dell’uomo è stato quindi preso in carico da Avvocato di Strada, la no-profit che si occupa di assistenza legale ai senza fissa dimora, e qualche mese fa l’avvocato Emilio Robotti ha presentato un ricorso. Lunedì si è tenuta l’udienza davanti al giudice di pace, che ha fissato la prossima udienza al 20 settembre.

“Abbiamo discusso brevemente del caso – spiega Robotti – abbiamo presentato ricorso già presentato mesi fa, il Comune si è costituito parte civile e ha motivato la multa con un intervento richiesto dai cittadini per questione di igiene. Ha anche sostenuto che non c’era un pericolo di vita, e dunque non si concretizzava lo stato di necessità. Il regolamento consente infatti che si dorma all’addiaccio per stato di necessità, ma evidentemente non va bene che una persona si lavi il viso o si faccia la barba”. Per l’associazione si tratta di “un problema che va oltre la singola sanzione e che riguarda la dignità delle persone. Per questo abbiamo fatto ricorso”.

Il clochard, che soffre di diversi problemi di salute ed è in condizioni estremamente fragili, da qualche tempo è ospite di Sant’Egidio ed è assistito dai volontari. Robotti auspica che la multa possa essere annullata: “La riduzione in questo caso servirebbe a poco – conclude – Non credete che la polizia municipale, in un caso del genere, dovrebbe accompagnare la persona ad uno dei servizi gratuiti sul territorio gestito dalle associazioni di volontariato, piuttosto che multare? Non sarebbe rispetto della persona, della collettività, solidarietà?”. Si fa strada intanto l’ipotesi di fare una colletta per pagare la sanzione nel caso in cui venisse confermata.