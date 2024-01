Città a 30 km/h, Genova non copia Bologna: “Lo faremo vicino alle scuole e in vie particolari”

Genova. Niente limite di velocità a 30 km/h in tutta la città (o quasi), come invece ha fatto di recente Bologna sollevando un caso nazionale che coinvolge direttamente il ministro Matteo Salvini. Ad assicurarlo, nonostante Genova sia tra le capitali italiane degli incidenti stradali, è l’assessore genovese alla Mobilità Matteo Campora, che conferma il piano già delineato dal Comune negli scorsi mesi e annuncia una serie di lavori di potenziamento degli attraversamenti pedonali nel corso del 2024.

“Abbasseremo il limite tendenzialmente vicino alle scuole, poi potranno essere valutate vie particolari – spiega l’assessore -. Teniamo conto che esistono già diverse zone 30, ad esempio via Cornigliano e molte vie residenziali interne. E poi a Genova in molte strade non si può andare più veloce. In ogni caso non abbiamo intenzione di estendere i 30 km/h in tutta la città, ma valuteremo caso per caso”.

Insomma, l’approccio sarà opposto rispetto al capoluogo emiliano, che ha scelto invece di seguire lo standard tracciato da diverse città europee come Zurigo, Graz, Helsinki, Amsterdam, Barcellona e Madrid. Il Comune di Genova segue in pratica la filosofia del presidente ligure Giovanni Toti, che domenica in un tweet ha sbottato: “Semmai in alcuni tratti dovremmo alzare i limiti. Le auto di oggi sono ben diverse da quelle di ieri”, salvo poi precisare in un’intervista al Corriere della Sera che i limiti vanno “diversificati”, imponendo anche i 20 km/h in orario di punta davanti a scuola.

Il piano di Tursi, in realtà, non prevede solo l’abbassamento del limite di velocità ma anche una serie di interventi leggeri e mirati – il cosiddetto urbanismo tattico – per aumentare la sicurezza intorno alle scuole. Allo studio ci sono nuovi divieti di circolazione a fasce orarie, aree kiss&go dove i genitori motorizzati possano lasciare e prelevare i bambini in sicurezza evitando la sosta selvaggia, ma anche restringimenti, dossi, isole pedonali, elementi di riconoscimento come pavimentazioni colorate, dissuasori e arredi urbani con funzione di protezione. In parallelo, promuovere iniziative come Pedibus e Bicibus che incoraggino la mobilità sostenibile sul percorso casa-scuola.

Sì, ma dove? Ad oggi sono già una trentina le strade interessate da temporanei divieti di circolazione per agevolare l’entrata e l’uscita delle scuole. L’obiettivo è estendere questa disciplina dove possibile, altrimenti ricorrere alle zone 30 o addirittura zone 20 in prossimità degli istituti. L’ideale sarebbe riuscirci ovunque, “ma dipende dalle caratteristiche specifiche: alcuni accessi scolastici sono su vie di scorrimento importanti, in quei casi è impossibile ridurre la velocità”, osserva Campora.

Alcuni interventi sono pronti a partire. Proprio negli scorsi giorni il Comune ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione degli spazi urbani e dei percorsi di connessione con il polo scolastico di via Giotto a Sestri Ponente. Si tratta di lavori finanziati dalla Città metropolitana con oltre 1,1 milioni di euro provenienti dal Pnrr. Il cantiere dovrebbe partire nei prossimi mesi.

Sarà una sorta di prototipo di zona scolastica da replicare in altri quartieri: all’incrocio tra via Giotto e via Borzoli sarà eliminata l’isola di traffico tra le due corsie e verrà ricavato un ampio marciapiede (oggi ridotto al minimo) con fioriere, panchine e pavimentazione in pietra. Una nuova zona 30 sarà istituita in piazza Aprosio, con alberature e una riduzione del numero di parcheggi. Le strade saranno asfaltate in trasbit per segnalare l’entrata in una zona a prevalenza pedonale.

Qualcosa di simile dovrebbe avvenire in via Sciaccaluga, a Quarto nei pressi del Gaslini, su richiesta dei genitori della scuola primaria Sacro Cuore. Altri interventi sono al vaglio dell’unità smart mobility. Tra le proposte emerse di recente c’erano piazza Palermo, via Vittorino Era a Sturla, il liceo Pertini in via Cesare Battisti. I 30 km/h saranno confermati anche in via Oberdan a Nervi, al centro di un progetto di riqualificazione.

Un sostanzioso pacchetto di misure per la sicurezza stradale è quello finanziato dal ministero dei Trasporti con più di un milione di euro, cifra legata anche all’altissimo tasso di incidentalità (69 ogni 100mila abitanti) del capoluogo ligure. Il piano in verità non prevede l’istituzione di zone 30, ma piuttosto un potenziamento degli attraversamenti pedonali: marciapiedi protesi, illuminazione diretta e in alcuni casi installazione di semafori per regolare il traffico.

Qui l’elenco completo dei 30 interventi approvati dalla giunta nel 2023 in base a quelle che sono risultate le strade più pericolose. “Questi lavori si dovranno svolgere tutti nel 2024“, spiega Campora. Inoltre si attendono i risultati della sperimentazione dei sistemi LightGuard, le strisce pedonali che si illuminano al passaggio delle persone, installati per ora in via Torti, via Fieschi e via della Marina. Una soluzione innovativache potrebbe essere estesa in altre strade cittadine.