‘Città 30’, Candia (Lista Sansa): “In Liguria 3,2 morti ogni 100 incidenti stradali, ma la Regione non si occupa del problema”

Liguria. “In Liguria registriamo 3,2 morti ogni 100 incidenti stradali, ma la Regione non si sta occupando di questo problema cercando di diffondere misure di prevenzione come le ‘città 30’. Anzi, a detta del presidente Toti, intende addirittura alzare i limiti di velocità”. A dichiararlo è la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia.

“Toti definisce ‘estreme e ideologiche’ le misure come le ‘città 30’, che sono invece un esempio virtuoso e scientificamente provato di prevenzione degli incidenti stradali – sottolinea la consigliera regionale – ciò, purtroppo, non stupisce se si pensa che nell’ultima campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale la Regione ha individuato come responsabili degli incidenti, in 2 spot su 3, i pedoni e i ciclisti, che in realtà sono le prime vittime degli scontri”.

“Se le misure di prevenzione non piacciono a Toti – aggiunge Candia – c’è un dato che non può ignorare: 7,5 milioni di euro. È il costo pagato dal nostro sistema sanitario regionale per rispondere a tutte le emergenze causate dagli incidenti stradali”.

Selena Candia, che si schiera dalla parte delle città come Bologna che hanno deciso di investire in modo serio sulle ‘città 30’, sottolinea gli aspetti positivi che una tale misura potrebbe portare anche in Liguria. “Andare a 30 o a 50 all’ora non è la stessa cosa – precisa – il limite dei 30 è stato stabilito secondo evidenze scientifiche perché è un limite che senza rallentare la circolazione diminuisce drasticamente il rischio di mortalità. Un impatto a 30 km/h equivale ad una caduta dal primo piano: la mortalità avviene in meno del 10% dei casi. A 50 km/h invece si registra un impatto come una caduta dal terzo piano, e la probabilità di decesso sale oltre il 50%”.

“Nelle città dove si sono adottate queste misure – aggiunge Candia – i numeri parlano da soli. In Danimarca gli scontri stradali sono diminuiti dell’88%, a Londra le morti sono calate del 25% e gli investimenti di pedoni del 63%, mentre a Bruxelles, a un anno dall’introduzione del limite a trenta all’ora (gennaio 2021), gli incidenti sono diminuiti del 28% e i morti e feriti gravi del 50%”.

“Inoltre – conclude – come ha dimostrato il recente studio nazionale di Legambiente, il limite dei 30 km/h non causa un aumento dei tempi di spostamento in città. La velocità media in ambito urbano è infatti già oggi molto bassa e non supera mai i 30 km/h, soprattutto in Italia dove abbiamo il più elevato numero di auto-pro capite d’Europa”.