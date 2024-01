Cimitero di Sori, il progetto del consolidamento della falesia ispirato ai polpi

Genova. Cinque braccia in muratura pensate per sostenere la parte più alta della struttura naturale affondando gli appoggi in una nuova cintura di scogli di consolidamento sistemata ai piedi della parete di roccia. Questo in sintesi il progetto proposto per mettere in sicurezza la falesia sulla quale sorge uno dei cimiteri più suggestivi del mondo, vale a dire quello di Sori, costruito su una terrazza naturale a pochi metri dal mare.

L’intervento, disegnato dall’ingegnere Paolo Noce per il Comune di Sori, punta stabilizzare la parete di roccia che oramai da anni ha dato segni di instabilità, divenuti inquietanti dopo quanto successo a Camogli, dove, nel febbraio del 2021, una grossa porzione del cimitero fini in mare nel giro di pochi secondi, trascinando con sé oltre 300 feretri.

Secondo la relazione tecnica generale, depositata in questi giorni presso gli uffici di Regione Liguria per l’iter di valutazione di impatto ambientale, il progetto è stato ispirato alle braccia del polpo, animale un tempo abituale “residente” delle scogliere della zona. I quattro archi che sosterranno la cintura di rinforzo nella sommità della falesia, inoltre, sarebbero armonici con altri interventi fatti negli ultimi decenni in altri punti della costa, la cui superficie, densamente abitata e antropizzata, è da tempo “puntellata” di sostegni e opere di difesa.

“La soluzione progettata, architettonicamente ardita e strutturalmente molto impegnativa, costituisce senza dubbio un elemento di evidente impatto paesaggistico – si legge nel documento – anche se la tipologia costruttiva si inserisce in un contesto di costa alta già parzialmente modificato da interventi antropici, volti alla difesa e alla protezione degli insediamenti, alcuni dei quali del tutto simili a quello previsto in questa sede. Considerate le masse in gioco, le spinte notevoli e i volumi di roccia potenzialmente coinvolti da fenomeni di dissesto, in rapporto sia ai rischi per la pubblica incolumità sia ai danni ambientali derivanti da crolli imponenti, non è assolutamente possibile ipotizzare soluzioni contenitive o di semplice trattenuta del fronte, quali reti metalliche, chiodature o soluzioni puntuali”.

Il foto inserimento della nuova struttura

L’intervento inizialmente prevedeva un riordino delle strutture stesse del cimitero, poi abbandonato “Al fine di proporre una serie di interventi di minore imponenza rispetto a quelli effettivamente necessari, nell’ambito delle fasi di progettazione, è stata valutata la possibilità di rimuovere la cappella privata posta in sommità alla prominenza rocciosa, eventualmente spostandola in altro luogo, riprofilando il ciglio della parete, al fine di ridurre in maniera considerevole i pesi gravanti e eliminare la parte di roccia più degradata e fessurata e per questo giudicata instabile.

Tale opzione ha incontrato tuttavia molte difficoltà, in primis la netta opposizione dei proprietari della cappella che hanno espresso il loro dissenso con una diffida; anche il Comune di Sori, in quanto proprietario del Cimitero, ha ritenuto poco opportuna tale scelta e anzi ha provveduto a far rimuovere i feretri dalla cappella per ragioni di sicurezza”.

Secondo quanto previsti, il primo intervento sarà la posa della nuova massicciata alla base della falesia, sulla quale poi sarà costruito i sistema dei sostegni: “I pilastri saranno realizzati procedendo per innalzamento successivo utilizzando ponteggi fissati alla base e opportunamente ancorati alla parete di roccia; i ponteggi devono poter consentire l’accesso delle maestranze e delle attrezzature ai vari piani di lavoro in piena sicurezza. Si procederà dal basso con fasi realizzative rampanti, sino a raggiungere la quota stabilita per la realizzazione della struttura di contenimento superiore (corona)”.