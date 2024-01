Chiusa l’inchiesta sui presunti ‘furbetti’ del Ponte Morandi: chiesero contributi senza averne diritto, in 10 verso il processo

Genova. Il sostituto procuratore Giancarlo Vona ha chiuso l’inchiesta sui cosiddetti ‘furbetti’ del ponte Morandi, vale a dire i titolari o i legali rappresentanti di aziende accusati di avere aperto in maniera fittizia la propria sede nella zona vicina al crollo del ponte per usufruire degli sgravi messi a disposizione dal governo per aiutare le imprese della Valpolcevera dopo la tragedia che, oltre a provocare la morte di 43 persone, aveva mandato in tilt viabilità e collegamenti con pesanti danni economici.

Sono 10 gli indagati, che ora avranno 20 giorni di tempo per farsi interrogare e provare a chiarire la propria posizione.Gli indagati sono: Alessandro Coliva, Cristina Gazzotti, Kirlo Horbunov, Massimo Ginepri, Eduardo Esposito, Lalith Wasalantha Rajapaksha Gamarallage, Baudilo Cachique Rengifo, Horacio Rengigo Saldana, Raimondo Alessandro Oliva e Frankco Corna. Nessuno di loro è residente a Genova o in Liguria bensì sono tutti residenti in Lombardia o Emilia-Romagna.

Secondo la Procura, che ha coordinato le indagini del primo gruppo e del Nucleo Operativo Metropolitano della guardia di finanza di Genova hanno usufruito di ristori o sgravi sul credito di imposta per cifre talvolta modeste ma in alcuni casi anche piuttosto ingenti (il tetto massimo previsto dal decreto era di 200mila euro).

La Guardia di finanza aveva effettuato controlli sulle 46 aziende si erano trasferite all’ interno del perimetro della ‘zona rossa’ o ‘arancione’ disegnata dal Commissario per l’emergenza Giovanni Toti dopo il crollo. Imprese arrivate nottetempo, che hanno assunto decine di dipendenti . Alcune erano genovesi ma molte erano arrivate improvvisamente da fuori Genova. Erano in tutto 28 le persone denunciate dalle fiamme gialle il sostituto procuratore Giancarlo Vona ha poi archiviato alcune posizioni proprio per la modesta entità del credito richiesto.

I reati contestati ai dieci, alcuni dei quali hanno responsabilità per più aziende, sono falso ideologico, indebita compensazione e false dichiarazioni previste dal articolo 76 D.P.R. 445/2000. In totale gli indagati avrebbero compensato imposte, indebitamente non pagate quindi al fisco, per quasi un milione di euro.