Chirurgia bariatrica, M5s e Linea Condivisa: “Pioggia di soldi ai privati, sistema pubblico mortificato”

Genova. “Abbiamo appreso che la Regione sottoscriverà un accordo con il gruppo GVM (Iclas) per la chirurgia bariatrica e il progetto dovrebbe prendere il via in primavera. Nel 2023, con il collega di opposizione Gianni Pastorino, avevamo chiesto e si era tenuta una seduta di commissione sanità per audire gli specialisti che si occupano di chirurgia bariatrica: gli stessi avevano avanzato delle proposte concrete per efficientare il servizio pubblico e abbattere le fughe di pazienti verso le altre Regioni, in questo caso principalmente verso la Lombardia. Le osservazioni e le proposte sottoposte alla Commissione miravano al potenziamento di questa attività chirurgica negli ospedali San Martino e Galliera. La scelta operata dalla compagine totiana è sconcertante ma d’altronde… smaschera chi governa la Regione, che ancora una volta indirizza sempre più alcune attività specialistiche verso i privati. E questa per noi non è la strada da percorrere”.

Così, il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi con il collega Paolo Ugolini. Anche per Gianni Pastorino di Linea Condivisa, la misura è colma e infatti chiosa: “Che strano: nella sanità ligure abbiamo un’eccellenza (una delle tante, peraltro) e cosa fa il duo Gratarola-Toti? Trova subito un privato a cui affidare i compiti dell’eccellenza pubblica. E lo fanno pure in sordina, nonostante avessimo chiesto rassicurazioni direttamente all’assessore due mesi fa, ricevendo una farfugliata risposta. Oggi, lo schema si è rivelato appieno: diamo un milione alla chirurgia bariatrica di Villa Azzurra, nonostante gli sforzi e i risultati dei nostri chirurghi negli ospedali pubblici”.