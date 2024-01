“Chiese in musica”, a Genova oltre 2000 spettatori nelle 10 serate della rassegna

Genova. 2000 spettatori, 600 musicisti, 40 ensemble, 10 serate. Bilancio più che positivo per l’ormai tradizionale appuntamento con l’edizione natalizia di Chiese in musica, la rassegna che si è conclusa ieri, nel giorno dell’Epifania.

“Per tutto il mese di dicembre ha portato la melodia dei brani sacri, dei canti di montagna, dei suggestivi gospel e della musica classica, nelle più affascinanti chiese cittadine, da levante a ponente passando per il centro – commenta l’assessora comunale alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli – le 10 serate hanno fatto registrare un grande successo di pubblico con oltre 2000 spettatori hanno assistito ai concerti dei 40 ensemble musicali, che hanno coinvolto più di 600 musicisti”.

“Grande soddisfazione, dunque, per la straordinaria riuscita di questa iniziativa, che è ormai entrata nel cuore dei genovesi e per la quale ringrazio monsignor Gianluigi Ganabano e tutti i parroci che hanno aperto le porte delle loro chiese – conclude Bordilli – un appuntamento che nasce dalla collaborazione tra il Comune e l’Arcidiocesi di Genova, con l’obiettivo di evidenziare il forte legame tra la musica e l’arte, unendo armoniosamente la coralità e la sacralità in un’unica esperienza straordinaria”.