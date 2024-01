Chiavari in lutto per la scomparsa di Massimo Bavarello: storico militante del Pci e volontario di Protezione Civile

Chiavari. Questa mattina presso la Casa di Riposo “Castagnola” in via Franceschi a Chiavari è stato dato l’ultimo saluto a Massimo Bavarello pensionato di Ferrovie dello stato ed ex sommozzatore, venuto a mancare lo scorso 31 dicembre all’età di 89 anni. Storico militante del PCI Chiavarese ed ex Presidente di Fidas Liguria negli anni ottanta, persona molto conosciuta a Chiavari poiché impegnata politicamente e nel sociale, iscritto alla Sezione dell’Anpi ed all’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria ODV.

Il saluto è avvenuto, come espresso da Massimo in forma civile, il Presidente nazionale di Prociv-Arci Celestino Moruzzi ha tenuto un breve intervento ricordando la figura come padre e come uomo.

Al termine della breve cerimonia la salma è proseguita per Genova dove avverrà la cremazione ed i seguito le ceneri saranno disperse nel mare chiavarese. Ne annunciano la sua scomparsa la moglie Ivana, i figli Maura, con Andrea e Roberto, i nipoti Marco, Fabio con Chiara e l’adorato nipotino Paolo, Nero con Asia, la cognata Gianna con Michele ed i nipoti.