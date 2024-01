Borseggiano una donna e poi prelevano al bancomat: coppia incastrata dalle telecamere

Chiavari. Sono riusciti a rubare il portafoglio dalla borsa di un’anziana donna che stava passeggiando nel “caruggio” di Chiavari e poi hanno subito usato il bancomat per prelevare il denaro. Una mossa che ha facilitato le indagini della polizia, visto che l’intera operazione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dell’istituto di credito.

L’episodio risale ai giorni precedenti al Natale e secondo le forze dell’ordine i responsabile sono un uomo e una donna, denunciati dagli agenti del commissariato di Chiavari. Approfittando della fiumana di persone che accalcavano il caruggio per lo shopping natalizio, la coppia ha individuato e seguito un’ottantenne tallonandola sino a quando non ha individuato il momento giusto per entrare in azione. Preso il portafoglio, i due si sono allontanati a piedi e hanno utilizzato la carta per prelevare e pranzare in un bar dentro la stazione ferroviaria.

Grazie alla descrizione della vittima e alla visione delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza di Chiavari, il personale della squadra investigativa ha identificato l’uomo e la donna, che sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito.