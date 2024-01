Spaccio in centro storico: arrestato il “fornitore” dei pusher dei vicoli

Genova – Riforniva diversi pusher del centro storico, procurando loro la droga che vendevano poi ai clienti per strada. Ad arrestarlo gli agenti della polizia locale di Genova, dopo una lunga operazione fatta di pedinamenti e appostamenti che si è conclusa con un blitz nella sua abitazione e il sequestro di 41 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e quasi 2.000 euro in contanti.

L’arresto è avvenuto nella serata di venerdì da parte del personale del Gruppo operativo contrasto stupefacenti. Per portarlo a termine, gli agenti hanno monitorato i suoi spostamenti e le sue abitudini, osservato il viavai dalla sua abitazione e gli scambi con i piccoli spacciatori del centro: lunghe settimane di indagini, sino a quando venerdì sera non sono entrati in azione, aspettandolo fuori casa e bloccandolo.

Sono quindi entrati nell’appartamento, dove hanno trovato 41,15 grammi di cocaina nascosti in un buco nel pavimento coperto da una mattonella. All’interno dell’abitazione c’erano anche 1.940 euro in contanti e materiale per il taglio, la preparazione e il confezionamento degli stupefacenti. L’uomo è stato arrestato ed è stato trasferito nel carcere di Marassi in attesa della convalida da parte del gip.