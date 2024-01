“C’è una donna armata in chiesa”: panico a San Nicola, ma era un tentativo di furto

Genova. Attimi di paura venerdì pomeriggio a San Nicola, a Castelletto, dopo che il parroco ha lanciato l’allarme al 112 denunciando la presenza di una “donna armata” all’interno della chiesa. Quella che sembrava un’aggressione (e che ha mobilitato le forze di polizia) si è rivelato però un tentativo di furto.

L’allarme è scattato intorno alle 17 di venerdì, quando al 112 è arrivata la richiesta di aiuto da parte del parroco della chiesa, che ha riferito di avere sorpreso una sconosciuta armeggiare davanti a una porta di una delle stanze al primo piano.

Quando si è avvicinato per chiedere cosa stesse facendo, la donna ha tirato fuori un oggetto appuntito che il religioso ha identificato come un coltello. A quel punto ha chiuso la donna dentro la stanza e ha chiamato la polizia.

Quando gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto della donna non c’era ormai più traccia, ma in una delle stanze hanno trovato un armadietto a soqquadro. Tranquillizzato il parroco, i poliziotti hanno controllato tutta la chiesa individuando in una finestra che dà sul terrazzo la via di fuga della donna. La presenza di diverse auto della polizia ha inevitabilmente suscitato un po’ di preoccupazione anche tra i residenti della zona, ma tutto si è chiuso senza feriti né gravi conseguenze.