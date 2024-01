Rapine in serie tra Castelletto e il centro storico: per due minorenni genovesi scatta la “permanenza in casa”

Genova. Tre rapine in poche ore, una delle quali particolarmente brutali e finita con un ragazzo in ospedale con il naso rotto. Per la polizia i responsabili sono tre giovani genovesi, un 18enne arrestato la notte stessa e due 17enni che nei giorni scorsi hanno ricevuto un’ordinanza di permanenza in casa – l’equivalente degli arresti domiciliari per i maggiorenni – su disposizione del gip del tribunale per i minorenni di Genova.

I fatti risalgono al 28 dicembre scorso, nottata in cui il terzetto prima ha preso di mira i ragazzi che si ritrovano in Spianata Castelletto per trascorrere la serata, poi si è spostato in centro storico. Nel primo caso hanno minacciato e spintonato i ragazzi facendosi consegnare denaro e smartphone, nel secondo si sono appostati nell’androne di un palazzo di via San Bernardo e hanno atteso una coppia di ventenni che stava rientrando a casa. Questa volta l’aggressione è stata ancora più brutale, con il ragazzo preso a pugni in faccia.

Il terzetto era stato fermato dai poliziotti delle volanti in piazza Caricamento, dove il diciottenne era stato trovato ancora in possesso della refurtiva presa alla coppia di via San Bernardo. I due diciassettenni erano stati invece denunciati, in attesa dell’esito degli accertamenti. Grazie alle testimonianze delle vittime e alle indagini condotte, i poliziotti hanno accertato che a tutte e tre le rapine hanno partecipato anche i due minorenni.

In coordinamento con la Procura per i Minorenni è stato quindi stabilito di emettere per i due ragazzi la misura della “permanenza in casa”, come richiesto dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova ed emessa dal GIP un particolare istituto previsto dalla specifica normativa sui minorenni, che li obbliga a stare in casa, salvo consentire loro di continuare a seguire gli studi e le eventuali attività lavorative, sotto lo stretto controllo di genitori e servizi sociali. Il diciottenne arrestato, invece, è finito ai domiciliari dopo l’udienza per direttissima che si è tenuta la mattina successiva all’arresto.