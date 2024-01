Carcasse di cinghiali nello scolmatore, rischio inquinamento biologico

Borzonasca. I vigili del fuoco di Chiavari, sono stati chiamati a intervenire a Borzonasca, per recuperare due carcasse di cinghiali finite in uno scolmatore. E’ successo questa mattina.

L’operazione al fine di evitare il rischio di inquinamento biologico delle falde acquifere.

Per una corretta profilassi per gli operatori, anche per scongiurare il contagio da peste suina, è giunto in appoggio da Genova il personale specializzato NBCR.

Gli operatori, con apposite tute, sono scesi nel pozzo, hanno riposto gli animali morti in speciali sacchi e, con un’autoscala, li hanno issati e consegnati alla ditta specializzata che si occuperà dello smaltimento.

La strada via Giacomo Massa a Borzonasca è rimasta chiusa una quarantina di minuti per procedere alle operazioni.