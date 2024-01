Carcassa di balenottera rinvenuta sulla spiaggia. L’appello: “Lasciatela affondare al largo”

Finale Ligure. Nel tardo pomeriggio di ieri si è spiaggiata la carcassa di una giovane balenottera presso la costa di Finale Ligure. Il ritrovamento è avvenuto sulla spiaggia di San Donato: l’esemplare, lungo circa 10 metri, era già morta e in stato di decomposizione.

Probabilmente, quindi, il decesso è avvenuto al largo, poi la corrente marina ha trascinato il corpo fino al litorale finalese. Il decesso del cetaceo potrebbe essere dovuto a cause naturali oppure per ragioni antropiche come inquinamento o altri fattori esterni, in corso di accertamento. A seguito della presenza della carcassa spiaggiata si sono attivate le procedure per il recupero e lo smaltimento.

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) ricorda l’utilizzo dell’immensa quantità di carne ed ossa del cetaceo: gli scienziati del settore, infatti, attribuiscono importanza ai grandi resti dei cetacei, che normalmente affondano e vanno ad alimentare le moltissime specie animali marine che vivono nei fondali profondi, che a loro volta contribuiscono ad incrementare la catena biologica di pesci e cetacei di superficie. OSA si augura quindi che, “fatta comunque e prioritariamente salva la sicurezza della navigazione e risolti i relativi problemi tecnici, il grande corpo venga trainato al largo e lasciato affondare”.

OSA spera che “l’avvenimento faccia riflettere la Regione Liguria sulla presunta tutela dei cetacei nel Santuario Pelagos: dopo la costituzione formale dell’area (ottobre 2001) non è più stato approvato un solo articolo di legge e l’area marina rimane quindi solo una “espressione geografica”, dove ancora sono permesse le “ferrettare”, reti lunghe fino a 2,5 chilometri, vere trappole per cetacei e pesci pelagici, e attrezzi professionali anche a pescatori sportivi, come nasse e parangali; e dove il recupero e lo smaltimento delle migliaia di chilometri di reti da pesca perdute o abbandonate è ancora raro e svolto solo da organizzazioni private di volontari e scienziati” conclude l’associazione animalista.