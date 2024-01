Cara Rc auto: per assicurare un veicolo a Genova occorrono in media 625,88 euro (+24,7%)

Liguria. Secondo l’osservatorio di Facile.it sono oltre 20 mila gli automobilisti liguri che quest’anno vedranno aumentare il costo dell’Rc auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023. Se a livello regionale la percentuale è pari al 2,89, in provincia di Genova il valore raggiunge il 3,10%, il secondo dato più alto registrato nella regione.

Analizzando il campione su base provinciale al primo posto si trova La Spezia (3,18%), seguita da Genova (3,10%). Chiudono la classifica le province di Savona (2,49%) e Imperia, area ligure dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno incidenti con colpa (1,86%).

Anche per gli automobilisti virtuosi, però, le notizie non sono favorevoli se si considera che le tariffe Rc auto continuano a crescere; secondo l’Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote a Genova e provincia occorrevano, in media, 625,88 euro, vale a dire il 24,7% in più rispetto a dodici mesi prima.

Provincia % assicurati che cambieranno classi di merito a seguito di un sinistro con colpa Genova 3,10% Imperia 1,86% La Spezia 3,18% Savona 2,49% Liguria 2,89% Italia 2,33%

Di seguito la media delle migliori tariffe disponibili online a dicembre 2023 per le province della Liguria: