Capodanno in centro storico, petardo manda in frantumi un’intera colonna di finestre

Genova. C’è anche qualche danno nel bilancio delle notte di Capodanno a Genova e dintorni.

Oltre alle decine di interventi per piccoli incendi dovuti a fuochi d’artificio e petardi, stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti in vico delle Scuole Pie, in pieno centro storico, dove un’esplosione ha mandato in frantumi un’intera colonna di finestre di un condominio.

I fatti risalgono probabilmente alla nottata, ma la chiamata è partita soltanto stamattina. Secondo quanto riferito, buona parte delle finestre appartenevano a unbed and breakfast che in questi giorni risultava chiuso.

I pompieri hanno rimosso i vetri rotti finiti a terra e hanno messo in sicurezza l’area intorno all’edificio. Per fortuna non si registrano feriti.