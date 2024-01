Capitale del Libri, continail ciclo “Dieci volti di Genova: gli editori e la città”

Genova. Mercoledì 17 gennaio alle 16.30, alla Biblioteca Lercari si parlerà di Genova Capitale dello Sport. L’incontro, terzo appuntamento di Dieci volti di Genova: gli editori e la città, è organizzato dagli editori genovesi, in collaborazione con il Comune di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, nell’ambito delle manifestazioni di Genova Capitale Italiana del Libro 2023. L’ingresso è libero.

Dieci volti di Genova: gli editori e la città si articola in 10 incontri, in cui gli editori genovesi presentano ai propri lettori e alla città i libri più recenti e il proprio patrimonio editoriale a catalogo. Ogni incontro è dedicato a un tema, scelto fra i più caratterizzanti per Genova. Di volta in volta, in una serie di brevi interventi, gli editori presentano i propri libri e i propri autori, nell’intento di riportare il libro al centro della riflessione collettiva e mettere in luce l’importanza del contributo culturale dell’editoria genovese per la città.

Al centro dell’incontro di mercoledì c’è il calcio con le sue emozioni e passioni, ma anche la tradizione sportiva genovese tout-court e gli altri sport praticati a Genova, dal tennis agli sport del mare.

Numerosi gli editori genovesi che hanno assicurato la propria presenza. In particolare, introdurranno il pubblico dei lettori ai propri libri pubblicati sul tema dello sport Il Canneto Editore, De Ferrari Editore, Erga, Galata Edizioni, Stefano Termanini Editore e Editrice ZONA.

Nella giornata dedicata a Genova Capitale dello Sport saranno egualmente rappresentate le due società calcistiche genovesi e la storia di ciascuna. Completa, anche, l’offerta per lettori di età diverse: dai più giovani ai meno giovani.

Piero Cademartori di Editrice ZONA presenterà in prima nazionale, insieme all’autrice, il libro di Francesca Galleano Sampdoria. La grande storia della tifoseria blucerchiata, con la partecipazione di Federico Garino responsabile dei Sampdoria Club d’Italia, e De Ferrari Editore sarà presente con Sidio Corradi, vecchia gloria rossoblù, che introdurrà al proprio Fame di pallone, libro per tutti, ma rivolto in particolare ai bambini delle scuole calcio.

Galata Edizioni, editore di punta del calcio genovese e non solo, con oltre 20 pubblicazioni a catalogo sul tema, presenterà il libro Il mio Genoa dello storico cronista rossoblù Gessi Adamoli. In oltre 400 pagine di un volume destinato a passare da best- a long-seller, Adamoli (si) racconta e ci racconterà dal vivo 45 anni vissuti “sul campo” attraverso aneddoti, retroscena, soprattutto emozioni.

Sarà presente il Canneto Editore, con Il bacio al pallone di Renzo Parodi e Marco Ansaldo che racconta lo spirito vincente di Mancini e Vialli, dallo scudetto della Sampdoria alla Nazionale e Allenatori di Marco Ansaldo narrazione-dialogo fra i guru del calcio e gli allenatori. Erga Editore presenterà il libro di Simone Farello Il cuore di De Coubertin. Come Genova organizzò le vere Olimpiadi.

Sulle Olimpiadi moderne e sulla figura di De Coubertin, che ne fu reinventore nel 1896, si tornerà con una delle due proposte di Stefano Termanini Editore, il recente romanzo di Massimo Gabrio Giuliano L’Olimpiade di Pierre, a metà tra la storia e l’immaginazione, ma realissimo nell’esprimere i valori su cui il progetto di De Coubertin fu fondato.

Allo sport del tennis Carlo degli Abbati e Valter Baghino hanno dedicato Sempre un passo avanti. Nel tennis la lezione della vita, secondo volume che Stefano Termanini Editore presenterà ai lettori mercoledì prossimo.

Ecco i prossimi appuntamenti:

1° febbraio, Palazzo Ducale, Genova Blanca & Noir6 febbraio, Biblioteca Benzi, Genova in cucina

27 febbraio, Biblioteca De Amicis, Genova per i più piccoli

7 marzo, Palazzo Ducale, Genova è Donna

27 marzo, Palazzo Ducale, Genova e l’Arte

19 marzo, Biblioteca Berio, Genova e la Scienza

11 aprile, Biblioteca Berio, Genova e la Poesia

Gli editori coinvolti: De Ferrari Editore, Erga Edizioni, Feguagiskia Studios, Frilli Editori, Galata Edizioni, Genova University Press, KC Edizioni, Il Canneto, Il Melangolo, Pirella Editore, Sagep Editore, San Marco dei Giustiniani, Space4Busines, Stampaligure, Stefano Termanini Editore, Temposospeso Edizioni, Tormena Editore, Editrice ZONA.